Термос с чаем, номера аварийных служб: что еще надо иметь водителю в авто при сильных морозах (СПИСОК)

Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что 1 февраля в Украине сохранится холодная погода. В частности, синоптики прогнозируют ночную температуру -16-21 °, днем -8-10 ° мороза.
Правоохранители напоминают, что в такую холодную погоду надо не забывать о правила безопасности и особенностях эксплуатации транспортных средств.
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Если вы отправляетесь в дальнюю дорогу, то кроме стандартного набора (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, баллонный ключ, буксирный трос, запасное колесо и домкрат) надо иметь при себе:
зарядное устройство к мобильному,
горячие напитки в термосе,
номера телефонов аварийных и дорожных служб.
Не лишним будет:
комплект теплой одежды,
фонарь на батарейках,
провода «зажигания»,
скребок для стекла и щетка,
свечи,
спички,
небольшая лопата.