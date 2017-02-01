Термос с чаем, номера аварийных служб: что еще надо иметь водителю в авто при сильных морозах (СПИСОК)

01.02.2017 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что 1 февраля в Украине сохранится холодная погода. В частности, синоптики прогнозируют ночную температуру -16-21 °, днем ​​-8-10 ° мороза.

Правоохранители напоминают, что в такую холодную погоду надо не забывать о правила безопасности и особенностях эксплуатации транспортных средств.

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Если вы отправляетесь в дальнюю дорогу, то кроме стандартного набора (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, баллонный ключ, буксирный трос, запасное колесо и домкрат) надо иметь при себе:
зарядное устройство к мобильному,
горячие напитки в термосе,
номера телефонов аварийных и дорожных служб.

Не лишним будет:
комплект теплой одежды,
фонарь на батарейках,
провода «зажигания»,
скребок для стекла и щетка,
свечи,
спички,
небольшая лопата.

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