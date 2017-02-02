Троица рэкетиров похитила запорожца и требовала у него выкуп



Бандиты вывезли селянина в поле и, угрожая оружием, потребовали у него оформить на себя кредит, чтобы отдать им мифический долг.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, 40-летнего жителя села Таврическое Ореховского района выкрала троица молодчиков. Они под вымышленным предлогом заставил селянина сесть в автомобиль. Угрожая пистолетом, они насильно удерживали его и поехали в поселок Камышеваха.

Там злодеи стали требовать у мужчины взять кредит на собственное имя, чтобы полученные средства отдать им якобы за долги. Но ушлый селянин схитрил: мол, ему необходимо вернуться домой, чтобы взять документы.

По приезде в село, мужчина вышел из авто и начал громко звать на помощь. Это заставило рэкетиров покинуть место происшествия. Получив информацию о совершении преступления, полицейские сразу же объявили автомобиль в розыск.

Полицейские задержали транспортное средство. Авто и злоумышленников, которые в нем находились, доставили в Ореховское отделение полиции. Потерпевший узнал своих обидчиков. Ими оказались 27-летний, 25-летний и 19-летний жители Запорожского района. Двое из них, ранее были судимы. Их проверяют на причастность к совершению аналогичных уголовных правонарушений. Всем троим грозит по 7 лет лишения свободы.