У Департамента инфраструктуры правоохранители изъяли компьютерную технику

21 единицу техники правоохранительные органы изъяли у городского департамента инфраструктуры. Об этом стало известно во время очередного заседания комиссии по жизнеобеспечению в городском совете. Оргтехнику изъяли 27 января, в пятницу, как вещественное доказательство. Предварительная причина изъятия — нелицензированное программное обеспечение. То есть, поставщик, выигравши тендер, доставил технику с лицензией, которая не прошла определенные процедуры. Почему было полностью изъята вся 21 единица техники, если можно было все задокументировать и изъять 4 компьютера для подтверждения, как вещественные доказательства, в департаменте недоумевают.

Как выяснилось позже, ранее сотрудники департамента работали на старой технике. Для того чтобы не увеличивать штат специалистов было принято решение закупить новую оргтехнику. Это должно было ускорить процесс работы. Но все произошло с точность, да, наоборот. Из-за изъятия техники затягивается работать по тендерам, в том числе и международным, а также по технической документации. В департаменте надеются, что это не сильно отразится на годовой программе, которая была утвержденная на сессии горсовета. Но, говорят, промедления в работе присутствуют.

Яна ПЕТРОВА