Шутка о минировании магазина «АТБ» обойдется жителю Мелитополя в 6 лет тюрьмы

До шести лет лишения свободы грозит жителю Мелитополя, который «заминировал» супермаркет.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, вечером в Мелитопольский отдел по «102» поступило сообщение от охранника одного из местных супермаркетов, который сообщил, что к нему подошел человек и рассказал, что помещение магазина заминировано.

На место происшествия срочно выехали следственно-оперативная группа отделения полиции, специалисты взрывотехнической и кинологической служб.

Из магазина были эвакуированы 18 человек персонала и 10 покупателей. После обследования помещения взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено. Работа магазина была возобновлена.

Правоохранители установили, что в этот день 38-летний мужчина пришел трудоустраиваться в супермаркет, но, поссорившись с работниками магазина, сказал, что помещение заминировано. Полицейским сообщил, что это была шутка.

На текущий момент сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 259 Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан».