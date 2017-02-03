«ЭЛУАД» в Запорожье покупает соль за 1,5 млн. у предприятия из «черного списка» (ДОКУМЕНТ)

В среду, 1 февраля, стало известно, что КП «Эксплуатационное линейное управление автомобильных дорог» хотят заключить договор с ООО «Торговый дом «Запорижнафтострой» для поставки соли на сумму в 1 500 000 грн. Об этом сообщается в системе электронных закупок «ProZorro».

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Известно, что ООО «Торговый дом «Запорижнафтострой» является нарушителем антиконкурентного законодательства. «Запорижнафтострой» согласовало свои предложения с другим участником в 2014 году, когда проводился тендер от Новониколаевской специальной общеобразовательной школы-интернат «Росток».

АМКУ было подтверждено, что фирмы находились в одном помещении, использовали одну электронную почту, один номер телефона/факса, пользовались одним компьютером, были осведомлены о хозяйственной деятельности друг друга, в результате чего была возможность доступа и обмена информацией между участниками торгов. В соответствии с этим в течение трех лет заказчики должны отказывать таким участникам в участии в процедуре закупки.



