13-летняя каратистка из Запорожья «избила» ведущего популярного ТВ-шоу (ФОТО)

С 31 января, стартовала премьера украинского теле-шоу «Мастер шеф. Дети-2». В 20-ту лучших на кастинге прошла юная запорожанка.

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Марине Литвиненко всего 13, но она уже стала чемпионкой Украины. Перед тем, как пойти на кастин она целый год самостоятельно изучала сложные рецепты.

Марина решила приготовить свиной стейк с соусом карри и тушеными овощами. Блюдо готовилось по рецепту небезызвестного Гордона Рамзи. И в итоге достигла уровня, который помог ей пройти отбор во второй сезон проекта. Трое судей ей сказали — да. Не привыкшая проигрывать в карате-поединках, девочка и в кулинарных конкурсах планирует добывать победы одну за другой.

Во время дегустации блюда Эктор Хименес-Браво узнав, что Марина владеет боевым искусством, вызвался в качестве «мальчика для битья», чтобы разыграть с участницей сценку нападения на девушку в вечернем парке. Стоило только кулинарному судье тронуть свою «жертву» за плечо, как он тут же пожалел о том, что решил напасть на такую, казалось бы, беззащитную девочку. С болью в руке Эктор вернулся за стол.