5 000 километров на велосипедах: История путешественников, добравшихся до Китая (ФОТО)

Супруги Лиза Васильева и Андрей Малицкий — путешественники из Днепра, которые побывали во многих странах благодаря удобному способу передвижения — автостопу. Однако они также смогли пересечь огромное расстояние, что лежит между Украиной и Китаем, на велосипедах. Именно об этом путешествии, о первом опыте преодоления такого масштабного маршрута на «железном коне» они рассказали на лекции в Запорожской областной универсальной научной библиотеке

— Что послужило толчком для столь необычного путешествия?

— Мы ездили по Европе автостопом. Это было наше первое большое путешествие, в котором мы пользовались СouchSurfing (каучсерфинг), и в Словении нас поселили у себя обычные с виду люди. Она — учитель английского языка, он — инженер­электрик, но оказалось, что они три месяца путешествовали на велосипедах по Греции. Эти люди предложили нам взять их велосипеды и съездить в близлежащие городки. Мы не отказались, и нам очень понравилось. До этого мы путешествовали по Европе пешком по пути Святого Иакова. Это удобнее, чем автостопом. Путешествуя пешком, ты можешь зайти в красивые места, поесть в кафе, а не на автобане, как это случается при путешествии автостопом. Однако, путешествуя на своих двоих, хоть Европа и небольшая, ты все равно пройдешь меньшее расстояние, чем передвигаясь на велосипедах. Кроме того, виза ограничена, и хоть расстояние между городами в Старом свете не такое большое, ты все же не сможешь посмотреть так много, как если бы путешествовал на «железном коне». Поэтому велосипед показался нам интересной затеей. Кроме того, мы посмотрели, что эти ребята, которые проездили по горной Греции три месяца, не спортсмены, а просто обычные люди, такие же, как и мы. Поэтому дома мы сразу начали готовиться к предстоящему путешествию: читали книги, форумы, заработали на велосипеды, на специальное оборудование, — рассказывает Андрей.

— Стоит отметить, что за время подготовки мы много читали о велопутешествиях. И одна из книг, которая рекомендована для прочтения любому начинающему велосипедисту­туристу — это «Мили ниоткуда». Книга о паре, которая в 70­годы совершила кругосветное путешествие на велосипедах. Читая эту книгу, ты осознаешь, что деньги — это не всегда то, что может решить все твои проблемы. Тем более мы живем в такое время, когда очень распространен каучсерфинг, что помогает значительно сэкономить средства. Кроме того, туристы на велосипедах — это уже не новинка, — говорит Елизавета.

— Как проходила физическая подготовка?

— У нас крайне средняя физическая подготовка, и когда мы купили велосипеды, как только немного потеплело, начали проверять себя на выносливость. Первая наша дорога (мы живем в Днепре) пролегала от жилмассива «Тополь» в аэропорт. Дорога с хорошим, ровным асфальтом туда и обратно составила 15 километров. Так мы покатались несколько раз, поняли, что не умираем, и взяли более длинную дистанцию — путь на Набережную (30 км). Третья дистанция — Днепр­Запорожье. Мы давали в вашем городе лекцию по автостопу, и люди, пришедшие на встречу, были очень удивлены нашим решением приехать на велосипедах. Тогда мы поняли, что уже можем шокировать народ своими достижениями, поэтому перешли к самой длинной дистанции — Днепр­Петриковка (130 км), — продолжает Лиза.

— А как вы составляли маршрут?

— Изначально наш маршрут был совсем другим, мы собирались не в Китай, а в путешествие по Европе. Однако после того, как Лизе дважды не дали визу, пришлось сменить конечный пункт. Маршрут был изменен буквально за полчаса. У нас были только две точки, в которых мы могли получить китайскую визу — Екатеринбург и Улан­Батор в Монголии. Из Днепра мы выехали 14 июля, а в Екатеринбург прибыли 22 августа и все это расстояние преодолели на велосипедах. Это был самый длинный и самый скучный кусок путешествия, потому что Россия — страна с огромными пространствами, где между большими городами ничего нет, не считая поселков, которые также не могут похвастать интересными достопримечательностями. Расстояние в 500­-600 километров преодолеть на велосипедах за день невозможно, и мы тратили на это около четырех дней. Интересно, что опыт передвижения на велосипедах по России был очень веселым. Люди, встречавшие нас, думали, что мы ­ немцы или голландцы, ведь, по их мнению, любой здравомыслящий русскоговорящий человек не поедет куда­либо на велосипедах, — повествует Андрей.

— Россия не избалована туризмом, и каждый каучсерфинг превращался в пир с накрытыми столами. Люди приглашали родственников и друзей познакомиться с нами, не как в Европе, в которой ты — очередной каучсерфер, ничем не отличающийся от других людей, — берет слово Елизавета.

— В некоторых городах каучсерферы говорили нам, что они, когда регистрировались на сайте, никогда не думали, что в их город кто­то приедет, — говорит Андрей.

— Менялся ли маршрут в ходе путешествия?

— Да, менялся. Мы не заезжали в Монголию, потому что становилось все холоднее, ветренее. К тому же, мы — вегетарианцы, а Монголия — страна совсем не для вегетарианцев. Когда мы приехали в Екатеринбург, получилось так, что нам не дали китайскую визу, ведь для этого мы должны были иметь вид на жительство либо учиться в России. Нам пришлось держать путь в Алматы в Казахстане, где смогли получить разрешение на въезд. Сейчас уже этого сделать нельзя, гражданам третьих стран в Алматы визу не дают, а тогда получали без проблем (2014 год). В Украине можно сделать визу, но только если вы будете путешествовать автостопом либо лететь, ведь коридор — всего три месяца, а на велосипедах не добраться до Китая за такой короткий срок, — рассказывает Елизавета.

— Сколько у вас было вещей?

— У Андрея было две велосумки плюс баул с палаткой, спальниками. В одной велосумке было все для готовки, горелка, посуда. В другой сумке были вещи Андрея плюс место для еды и воды. У меня было две сумки поменьше. Я везла свою одежду, детали для ремонта, карематы. Вещей было мало, но сколько бы ты вещей ни нагрузил на велосипед, все равно похож на улитку. Если вам кажется, что вы возьмете в дорогу слишком много ненужных вещей, то не переживайте. С ними всегда легко расставаться в пути, — говорит Елизавета.

— Сейчас мы покупаем новые рюкзаки и выбираем те, которые поменьше. Если берешь большой рюкзак, то ты возьмёшь все необходимое. Потом, потягав на своих плечах двухлитровый шампунь, несколько лишних футболок, понимаешь, что эти вещи тебе не нужны, и выбрасываешь их, — отвечает Андрей.

— Что вас удивило в дороге?

— Несмотря на то, что в России, чем дальше на восток, тем меньше становится всяких достопримечательностей и больше расстояние между городами, меня очень удивило многообразие этносов. Мы проезжали Башкирию и Татарстан, где я впервые увидела мечеть. Я была поражена фактом, что в какой-­то деревне есть всего три дома и огромная мечеть. Еще интересен Казахстан тем, что на данной территории проживают степные кочевые народы и в каждом городке у них есть кафе в виде юрты, плюс своя кухня, свои традиции, своя речь. Но самое запоминающееся в Казахстане — степь. По степи ты можешь ехать пять­семь дней, и тебе кажется, что ты едешь на одном месте. Максимум, что ты проезжаешь — это очередной кустик, холмик. И на четвертый день кажется, что цивилизация тебе приснилась, что ничего этого нет, есть только ты, велосипед и степь, которая никогда не заканчивается. Однако, когда подъезжаешь к городу и видишь светофор, киоски с газетами и людей, твоему счастью нет предела, — рассказывает Елизавета.

— Что бы я отметил в России — это необычные деревянные избы с красивыми наличниками. Для нас это диковинка, ведь в Украине такого нет. Мы фотографировали буквально каждый дом, который проезжали. Их надо поспешить увидеть, ведь такие избы сжигают пачками, чтобы застраивать чем­то новым, и все это типа самовозгорание, но на самом деле их поджигают и выжигают целые улицы. А второе — болота. Они начались, когда мы заехали за Тамбов. Ты едешь по дороге, а с двух сторон — болота, из которых растут березки, и тучи комаров, из­за которых мы научились ставить палатку за полторы минуты, — делится воспоминаниями Андрей.

— Где вы пересекали границу с Китаем?

— В городке Хоргос. Интересно, что в одном и том же городе с одной стороны границы — разбитые дома, а с другой — вдалеке виднеются небоскребы. Доехав на велосипедах до границы Китая, на которой стоит новое красивое здание аэропорта, мы заполнили все документы и въехали по ровному асфальту в страну восходящего солнца, — отвечает Андрей.

Вместо эпилога

Добравшись до Поднебесной, Андрей и Елизавета приняли решение сделать Китай своим перевалочным пунктом, из которого они отправятся в их следующее путешествие. А пока они вместе трудятся в школе. За время пребывания в Китае супруги смогли немного попутешествовать по стране, но свои основные силы они концентрируют на планировании следующего путешествия.

Екатерина ШЕВЧЕНКО

«CouchSurfing» – это одна из самых крупных гостевых сетей, которая существует в виде онлайн-сервиса. Дословно с английского название сайта «СouchSurfing» переводится как «путешествие диванами».

На сайте зарегистрировано более 7 млн человек из 246 стран. Участники сети предоставляют друг другу ночлег и помощь во время путешествия.

За время существования сайта «CouchSurfing» его название превратилось из имени собственного в имя нарицательное. Каучсерфером называют человека, который, приезжая в новую страну, договаривается с таким же каучсерфером о ночлеге у него дома.