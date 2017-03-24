Боевики «ДНР» пытались сдаться украинским бойцам, но их расстреляли свои же

Солдаты одного из воинских формирований «ДНР» хотели перейти на подконтрольную Украине территорию, но бегство заметили с блокпоста.

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, четырех боевиков расстреляли из боевой машины пехоты за попытку бегства. Это произошло ночью неподалеку от Авдеевки, когда четверо террористов связали «сержанта» и пытались перейти на подконтрольную Украине территорию. Попытку бегства заметили на соседнем блокпосту и расстреляли беглецов из БМП. В разведке отмечают, что эту информацию пытаются скрыть от руководства.