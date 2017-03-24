В Запорожье зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппа у школьников

Заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ на 32% выше уровня прошлой недели.

Как сообщил заведующий Запорожским горотделом ГУ «Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Владимир Хомутов, за период с 17.03. по 23.03.2017 года заболело 3592 человека, из них 62,4% составляют дети.

«Заболеваемость школьников на 31,9% выше уровня прошлой недели», — сообщил санврач Хомутов.

С начала эпидемического сезона диагноз грипп установлен 2230 больным, в 125-ти случаях диагноз подтвержден вирусологической лабораторией, в 2105 — установлен по клиническим проявлениям.

«Сейчас заболеваемость ниже эпидемического порога на 58% — показатель эпидпорога 1056,1 на 100 тыс. населения», — успокоил врач.