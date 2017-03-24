Ужасные дороги вынудили автомобилистов взять в осаду здание Запорожской облгосадминистрации (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Возле Запорожской облгосадминистрации активисты выступили против плохих автомобильных дорог и тротуаров в городе. После чего десятки автомобилистов колонной отправились к запорожской мэрии. Цель акции – заставить городскую и областную власть проводить качественный ремонт дорог, тротуаров и трасс.

― Водители выступают против бездеятельности и безынициативности всех чиновников города. Автопробег рассчитан на то, чтобы в первую очередь обратить внимание тех, кто обязан чинить дороги, на их не качественную работу. То, что они сейчас делают – не ямочный ремонт, а просто замазывание ям до первого дождя. Мы возмущены тем, что все повторяется из года в год, хотя деньги на ремонт выделяются не малые. Также мы против того, чтобы подрядчиком была фирма «Элуад», которая зарекомендовала себя отрицательно. Нужна серьезная организация, которая способна делать качественную работу. Мы хотим заставить работать власть на благо города и области, – рассказал организатор акции Владимир Кругликов.

Также в данной акции приняли участие люди с ограниченными возможностями. Зачастую они не могут самостоятельно выехать из собственного подъезда и доехать в нужном им направлении из-за разбитых тротуаров по всему городу. По их словам это создает большие трудности в повседневной жизни. Элементарно выход в ближайший магазин – испытание, не говоря уже о более длинных дистанциях, в больницу и т.д. Инвалидные коляски стоят не малых денег, а проехав по таким дорогам, она долго не прослужит.

Организаторы акции протеста требуют до мая месяца отремонтировать все разрушенные участки асфальтного покрытия улиц города. Помимо этого, открыто отчитаться перед жителями города по проблемам ремонта дорожного покрытия. Также активисты настаивают на создании депутатской комиссии с привлечением общественности для расследования деятельности КП «Элуад». Автомобилисты составили официальные обращения со своими требованиями на имя городского головы Владимира Буряка и главы Запорожского областного совета Константина Брыля.

Анастасия Кандыбей, фото автора