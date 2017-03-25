В Запорожском зоопарке Детской железной дороги пополнение

В ДЖД уже есть две взрослые овцы и один самец и сейчас у них появилось пополнение – трое маленьких ягненка. Об этом сообщает Алекс.

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Малыши не на шаг сейчас не покидают свою мать. Известно, что это уже третье пополнение камерунских овец на ДЖД.

«Зоопарк Детской железной дороги – единственный зоопарк в Запорожье и хотелось бы, чтобы на него обратили внимание и помогли в развитии и городские власти», – говорит директор ДЖД Михаил Черненький.

Справка: Камерунские овцы – это некрупная, аборигенная порода овец, которая не требует специальных условий выращивания. Осенью они обрастают подшерстком, который сходит после зимы, поэтому камерунских овец не нужно стич.