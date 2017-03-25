В Запорожской области дети травятся молочными продукты питания

За прошедшую неделю в Запорожской области заболеваемость острыми кишечными инфекциями на уровне предыдущей недели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

Известно, что зарегистрировано 124 случая, из них 58% составляют дети.

В 83,7% случаев ОКИ факторами стали продукты питания. Основными из них являются молочная продукция – 26,2% (27 случаев), мясная продукция – 22,3% (23 случая).

В 18,5% случаев ОКИ некачественные продукты, которые были приобретены в местах стихийной торговли. Продуктов питания с нарушением правил приготовления и хранения в домашних условиях составил 66,0% (68 случаев).