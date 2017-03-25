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В Запорожье откроют новый автобусный маршрут для спальных районов города (СПИСОК ОСТАНОВОК)

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user444
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В Запорожье планируют открыть новый автобусный маршрут №48 «Хлебозавод №5 — Арматурный завод», который соединит Хортицкий район и Осипенковский микрорайон через улицу Сергея Синенко. Об этом стало известно из материалов исполкома Запорожского горсовета.

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Сначала этот маршрут будет работать в тестовом режиме, после чего примут окончательное решение и при необходимости скорректируют схему движения.

Известно, что проезд пока будет составлять 3 гривны.

Остановки автобусного маршрута №48 будет такими:

  • ул. Новостроек (остановка: Хлебозавод №5);
  • пр. Юбилейный (остановки: Магазин мебели, ул. Лахтинская, Универсам);
  • ул. Героев 93-й бригады (остановка Школа № 9);
  • ул. В.Сергиенка (остановка: ул. Героев 93-й бригады);
  • ул. Новгородская (остановка: ул. Новгородская);
  • Хортицкое шоссе (остановки: Автобаза «Турист», Хортицкое шоссе, ул. Маршала Судца, Завод «супертрансформаторов»);
  • ул. Рубана (остановка Аптека);
  • ул. Дорошенко;
  • ул. Калнышевского ;
  • Хортицкое шоссе;
  • ул. Истомина (остановки: ул. О.Шмидта, ул. Буревестника, ул. Истомина, Дом культуры);
  • Днепровское шоссе (остановки: Верхняя Хортица, Завод «антибиотик»);
  • ул. Песчаная;
  • ул. С.Синенка (остановки: ул. Песчаная, Проходная свар, Кольцо ЗТЗ Аптека Проходная ЗТЗ, ДК ЗТЗ);
  • ул. Таганская (остановка: По требованию);
  • Днепровское шоссе (остановки: Институт «Дипроэлектро»);
  • ул. Братская (остановки: ул. Грушевского, ул. Адмирала Макарова, Автоколонна №4, АВТОВАЗ);
  • ул. Рустави (остановка: ул. Рустави);
  • ул. Звенигородская (остановки: ул. Звенигородская, Школа №29, Арматурный завод).

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