В Запорожье откроют новый автобусный маршрут для спальных районов города (СПИСОК ОСТАНОВОК)

В Запорожье планируют открыть новый автобусный маршрут №48 «Хлебозавод №5 — Арматурный завод», который соединит Хортицкий район и Осипенковский микрорайон через улицу Сергея Синенко. Об этом стало известно из материалов исполкома Запорожского горсовета.
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Сначала этот маршрут будет работать в тестовом режиме, после чего примут окончательное решение и при необходимости скорректируют схему движения.
Известно, что проезд пока будет составлять 3 гривны.
Остановки автобусного маршрута №48 будет такими:
- ул. Новостроек (остановка: Хлебозавод №5);
- пр. Юбилейный (остановки: Магазин мебели, ул. Лахтинская, Универсам);
- ул. Героев 93-й бригады (остановка Школа № 9);
- ул. В.Сергиенка (остановка: ул. Героев 93-й бригады);
- ул. Новгородская (остановка: ул. Новгородская);
- Хортицкое шоссе (остановки: Автобаза «Турист», Хортицкое шоссе, ул. Маршала Судца, Завод «супертрансформаторов»);
- ул. Рубана (остановка Аптека);
- ул. Дорошенко;
- ул. Калнышевского ;
- Хортицкое шоссе;
- ул. Истомина (остановки: ул. О.Шмидта, ул. Буревестника, ул. Истомина, Дом культуры);
- Днепровское шоссе (остановки: Верхняя Хортица, Завод «антибиотик»);
- ул. Песчаная;
- ул. С.Синенка (остановки: ул. Песчаная, Проходная свар, Кольцо ЗТЗ Аптека Проходная ЗТЗ, ДК ЗТЗ);
- ул. Таганская (остановка: По требованию);
- Днепровское шоссе (остановки: Институт «Дипроэлектро»);
- ул. Братская (остановки: ул. Грушевского, ул. Адмирала Макарова, Автоколонна №4, АВТОВАЗ);
- ул. Рустави (остановка: ул. Рустави);
- ул. Звенигородская (остановки: ул. Звенигородская, Школа №29, Арматурный завод).