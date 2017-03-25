В Запорожье откроют новый автобусный маршрут для спальных районов города (СПИСОК ОСТАНОВОК)

В Запорожье планируют открыть новый автобусный маршрут №48 «Хлебозавод №5 — Арматурный завод», который соединит Хортицкий район и Осипенковский микрорайон через улицу Сергея Синенко. Об этом стало известно из материалов исполкома Запорожского горсовета.

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Сначала этот маршрут будет работать в тестовом режиме, после чего примут окончательное решение и при необходимости скорректируют схему движения.

Известно, что проезд пока будет составлять 3 гривны.

Остановки автобусного маршрута №48 будет такими: