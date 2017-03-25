Глава СБУ Грицак когда-то думал, что диверсионные группы — это сказки (ВИДЕО)

Во время своего поздравления сотрудников спецслужбы по случаю 25-й годовщины со дня создания, Василий Грицак рассказал о скрытых планах Кремля по развалу Украины.

Генерал Грицак вспомнил, что учась в 1992 году в Академии СБУ, седовласые ветераны рассказывали им о борьбе с диверсионными группами противника.

«Я думал, что это сказки. Это было давно. И я никогда не думал, что нам придется сейчас этим заниматься на практике», — заявил Грицак.

Василий Грицак отметил, что российским оккупационным войскам не удалось запугать Украину военной агрессией.

«Не сумев напугать нас грубой военной силой, враг предпринял другой сценарий уничтожения Украины — разорвать ее изнутри через скрытую федерализацию, сепаратизм и мятежи. К сожалению, не только агентуру, но и пророссийских прихвостней используют для реализации таких планов», — заявил Грицак.