Мэр Днепрорудного пожаловался на прессинг запорожской прокуратуры

Учитывая продолжающиеся судебные тяжбы, инициированные прокуратурой Запорожской области, мэр Днепрорудного Юрий Коробов обратился с заявлением к общественности.

«15 марта этого года в Киеве состоялось заседание Высшего специализированого суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел по рассмотрению кассационной жалобы Днепрорудненского городского совета в отношении решения Аппеляционного суда Запорожской области, касающегося восстановления на рабочем месте бывшего директора Днепрорудненского городского рынка Савенко Анатолия.

Рассмотрев материалы дела, Высший суд удовлетворил кассационную жалобу горсовета г. Днепрорудное и отменил решение Аппеляционного суда. Казалось бы, наконец в этих затянувшихся судебных тяжбах можно поставить точку и, отдавать все силы и время на решение насущных проблем города…

Не удовлетворившись решением Высшего суда, наши оппоненты продолжают свои подковерные игры. 23 марта в Васильевском районном суде состоялись очередные заседания по ходатайствам, поданным прокуратурой, по которым суд им снова отказал…

В очередной раз задаюсь вопросом, кому нужно раскачивать ситуацию в спокойном стабильном регионе в такое непростое для страны время?», — заявил Коробов.

Как ранее сообщал «Верже», мэру Днепрорудного Юрию Коробову грозит лишение свободы на срок до восьми лет за деяния, прописанные в УК.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, в августе 2015 года руководитель одного из коммунальных предприятий в Днепрорудном был призван на военную службу по мобилизации. В этот же день городской голова подписал распоряжение о его освобождении от исполнения обязанностей директора на период призыва, а в октябре того же года мужчину уволили в связи с окончанием срока действия контракта.

Вернувшись со службы, мужчина подал гражданский иск в суд, по результатам рассмотрения которого был восстановлен в должности, но решение суда о восстановлении его на работе умышленно не выполнялось.

В конце января прокурор области сообщил мэру города Днепрорудное о подозрении по ч. 3 статьи 382 УК «Неисполнение решения суда должностным лицом, занимающим ответственное положение».

Также выяснился еще один нелицеприятный факт: в конце прошлого года мэр Днепрорудного Юрий Коробов препятствовал профессиональной деятельности журналиста — на приеме городской голова запретил корреспонденту проводить видеозапись.

Сведения об этом ЧП внесены в ЕРДР по ч.3 статьи 171 УК «Препятствование профессиональной деятельности журналистов, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения».