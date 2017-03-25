На трассе Харьков-Симферополь в направлении города Запорожья автомобиль слетел в кювет

В четверг, 23 марта, около 16:20 на трассе Харьков-Симферополь в сторону города Запорожья легковой автомобиль слетел в кювет. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

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В результате произошедшего пострадал 50-летний водитель автомобиля. По прибытию медиков его госпитализировали в центральную больницу Васильевского района. Там ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.