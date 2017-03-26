Бандитский патриотизм и европейское будущее Украины

На экстренном заседании СНБО президент озвучил убытки украинского государства и бюджета от блокады Донбасса – более 3-­х млрд грн. Внушительная сумма заставила наконец-­то начать разговор с организаторами блокады на понятном им языке. Полицейские отряды начали оттеснять «блокадников», но столкнулись не просто с сопротивлением, а с грубой физической силой в исполнении известных лиц ­ В. Парасюка и представителей «Самопомощи». Полицейские не столько наступали, сколько защищались от бандитских приемов В. Парасюка и, разумеется, получили серьезные ранения. Бандитский «герой» вновь оказался в центре внимания и по­прежнему в полной уверенности в своей безнаказанности. От его бандитского патриотизма пострадали в свое время сотрудник СБУ, коллеги по парламенту, правда, было замечено и другое – при серьезном отпоре г. Парасюк быстро и трусливо пасует и отступает. Но трогать героя Майдана, как известно, нельзя, даже при том, что подобные герои дискредитируют лицо Майдана, а может, напротив, показывают его истинное лицо. Сегодня заговорили о недопустимости сопротивления и тем более нанесения телесных повреждений представителям силовой ветви власти. А когда герои Майдана сопротивлялись и наносили телесные повреждения «Беркуту», тогда было можно? Я отнюдь не защищаю убийц людей на Майдане, но там погибли и представители закона, о чем почему­-то сегодня умалчивают. Во всех странах мира существует жесткое требование ­ полиции нельзя оказывать сопротивление, им нужно подчиняться до выяснения обстоятельств. И это требование относится ко всем отрядам полиции, восстанавливающей порядок в стране. Политика двойных стандартов, когда одних полицейских нельзя трогать, а других можно, не просто заводит в тупик, а открывает дорогу чудовищному беззаконию. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что убийство людей, в том числе полицией – это тяжкое преступление, но нельзя такие преступления делить на справедливые и несправедливые.

Решительность власти по отношению к тем, кто угрожает национальной безопасности страны, могла бы порадовать, тем более что полицейские действительно вели себя корректно и стреляли только в воздух, но дальнейшие действия власти вызывают недоумение. На заседании СНБО, по сути, провозгласили продолжение блокады, только теперь уже под руководством президента и правительства. Список грузов, не возможных для перевозки, оказался внушительным. Проезд оказался открытым для гуманитарных грузов и для товаров, которые люди везут своим родственникам. Туманно было сказано о товарах, необходимых для работы металлургической промышленности, но так туманно, что сможет ли работать отечественная металлургия, остается неясным. Президент пригрозил боевикам, что торговля и перевозки возобновятся тогда, когда прекратится незаконная национализация украинских предприятий на оккупированных территориях. Боевиков эти угрозы не смутят, ведь они просто воспользовались действиями наших патриотов и ответили на них своими действиями. Продолжая блокаду, украинская власть, по сути, заигрывает с теми, кто подрывает украинскую государственность и экономику и направляет страну в пропасть. И это не могут не видеть наши европейские партнеры, которые уже негативно отозвались о решении СНБО. Правда, и в самой Европе есть проблемы с радикализмом.

Недавно возник дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами. Голландская власть решила запретить турецкую политическую агитацию на территории своей страны и не допустила представителей турецкой власти ради этой агитации в страну. Затем последовали требования запретить все мусульманское в Голландии, а если кто-­то в ЕС возмутится, то Голландия выйдет из состава ЕС. Это первые тревожные сигналы об усталости Европы от беженцев и эмигрантов, от столкновения культур, религий и цивилизаций и от принципиально разных подходов ко всем вопросам. В Европе нарастает собственный радикализм, но он является ответом на мусульманский радикализм и огромное число терактов на территории европейских стран. В европейских странах стремительно движутся к власти праворадикальные партии и политики, которые уже требуют закрыть границы для всех эмигрантов, а не только мусульманских и очистить Европу от тех чужаков, которые мешают спокойной жизни европейцев. Лозунг этих европейских правых радикалов: «Понаехали тут!». И Украина может оказаться в своем движении в ЕС перед закрытыми дверями.

Думаю, что не только праворадикальные, но и умеренные европейские политики видят надвигающееся цунами радикализма в Украине. В Верховной Раде утвердили новый закон об информационном вещании, в котором резко сократилась доля русскоязычного вещания. Неужели это добавит уважения к власти со стороны восточных украинцев? А готовящийся к рассмотрению новый закон о языках по сути оставляет для русского языка и других языков на территории Украины право пользоваться ими только в быту. Негативные настроения в стране будут постепенно нарастать и рано или поздно выстрелят против власти. Националистические партии в украинском парламенте пока являются миноритарными, но, спекулируя на войне и ненависти к России, рвутся к власти так же, как и европейские радикалы. Но радикализм никогда не приводил к экономическим и социальным успехам. Он взрывал настроения ненависти, вражды и оставлял после себя пустыню. Для умеренных и демократических политиков в Европе главной задачей является остановка собственного радикализма, а заниматься чужим, т.е. украинским, они однозначно не будут. Легче приостановить ассоциацию с ЕС Украины и тянуть этот вопрос так же долго, как он тянется с Турцией.

Татьяна НИКОЛАЕВА