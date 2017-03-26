Баскетболисты «Запорожье-ZOG» проиграли первый матч плей-офф «Днепру» — 70-94 (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Новоиспеченный победитель Кубка Украины «Днепр» с

первых же секунд матча взял игру под контроль, оторвавшись на 5 пунктов уже на первой минуте.

Запорожцы пытались сыграть в свою игру, но днепряне, подбадриваемые своими фанатами (кстати, немало было и приехавших в Днепр поклонников «Запорожье-ZOG»), не позволили им это сделать.

Судите сами: 30:23, 18:14, 25:16, 21:17.



Следующий поединок серии соперники сыграют в Запорожье 29 марта.



Как сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Запорожье-ZOG» Валерий Плеханов, у «Днепра» оказалась шикарная защита, очень быстрый переход от обороны к атаке и нереальное количество легких заброшенных мячей.

«Что касается нас, скажу так, что немного не сработало то, что мы хотели сделать, отчасти по вине соперника, отчасти по тому, что наши отдельные игроки пониже уровнем, чем оппоненты. Глобально это проявляется в тех ребятах, которые выходят на ротацию. Как только уходят наших 5-6 ведущих игроков, у нас образуется дырка как в защите, так и в нападении. Не могу сказать, что кто-то сыграл вообще на своем уровне. Мы бледно выглядели на фоне «Днепра». Очень рассчитываю исправить ошибки к следующей домашней игре. Однозначно не опускаем руки. Но «Днепр» с заслуженной победой», — заявил Плеханов.

фото пресс-службы БК «Днепр»