Бульдозер нашей власти, несущийся в пропасть, пока ударил по тормозам… — РОМАНОВИЧЕВ

На днях один из ведущих украинских политологов (т.е. не политтехнологов«содержанок» от власти, а реже от оппозиции, а авторитетный специалист) Виктор Небоженко сделал заявление. «Сегодня любое действие властей: а) ухудшает ситуацию в стране; б) ухудшает положение самой власти. До весны 2017 года этого не было», констатировал В. Небоженко
Игра в «блокаду» по-научному
С Виктором Небоженко можно не соглашаться, но «бугры», которых многие подозревают в тесных связях с врагом нашим и агрессором, кажется, окончательно заврались. Кроме того, свою роль сыграла и блокада Донбасса, вскрывшая главные тайны Государства Украинского: 1) Мы целиком и полностью содержим квази-государства «ДНР-ЛНР», финансируя тем самым убийство наших солдат; 2) формула цены угля «Роттердам+» как основа немыслимых тарифов на электричество результат сговора Ахметова и нынешних властей Украины. С совместным «заработком» сверхприбылей…
В результате же случилось вот что. «В конце концов наступает момент, когда всем совершенно все равно, что говорит президент и говорит ли он вообще», заметил на ua24ua Леонид Швец. В свою очередь, мы не будем столь радикально оценивать деятельность Петра Порошенко, а наоборот прислушаемся к сказанному и сделанному им на последней неделе.
Во-первых, Президент провел через Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) решение об официальной блокаде Донбасса, а также о санкциях против российских банков в Украине. Вовторых, Президент инициировал рассмотрение закона о двойном гражданстве. Вернее, о лишении мандата депутатов и работы чиновников, у которых, кроме украинского, обнаружится второй паспорт. В-третьих, 16 марта проголосован в первом чтении Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) СМИ». Его еще называют «законом о 75% вещания на украинском языке»…
Что же случилось? Просто, как утверждает на страницах «Зеркала недели» Сергей Рахманин, Петра Алексеевича слегка вспугнули протестные акции, которым он ВПЕРВЫЕ «проиграл прессу». Ибо «Беркут», и особенно донецкий «Беркут», готов легко положить уже не только сотню, но и «Небесную тысячу», однако выглядеть при этом г-ну Порошенко и г-ну Авакову белыми и пушистыми как-то не получается. Поэтому и появились упомянутые президентские инициативы. Призванные слегка сбить накал страстей и бросить кость патриотически настроенным силам.
Здесь самое время заметить, что состоянием на сегодня отмечается ЕДИНСТВЕННОЕ отличие режима Януковича и режима Порошенко. Бульдозер предыдущей власти в период Майдана пользовался исключительно педалью газа, а во время блокады Донбасса не забывают и педаль тормоза.
Но это все баловство одно! Ибо президент ОФИЦИАЛЬНО вводит блокаду Донбасса со словами: «То, что действия наших «блокадников» влетят Украине в копеечку, очевидно. В какую именно, покажет калькуляция. И эти счета мы выставим не только самопровозглашенным «республиканцам», но и «Самопомощи», «Батькивщине» и другим зачинщикам и промоутерам блокады», заявил Президент». (LB.ua, 15.03.2017 г.).
Т.е. всем своим видом г-н Порошенко показывает: да, я подчиняюсь ВАШЕЙ грубой силе, но сделаю все возможное, чтобы эта вся ОФИЦИАЛЬНАЯ блокада оказалась фикцией…
Так оно и случилось. «Блокадников», в частности, возле Бахмута уже не избивают до полусмерти, но в район «зачищенного» спецназами МВД и СБУ «16 редута» возле станции Кривой Торец (на магистральном пути Донецк-Киев) никого не пускают. Поэтому нынче просто некому проверить, как там с блокадой на самом деле. Пока приходят только новости с такими заголовками: «На глазах журналистов ТСН блокпосты на Донбассе пересекли фура и грузовой поезд» (17.03.2017 г.).
Еще более веселой оказалась «блокада» российских банков. «Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО «ВіЕс Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ БАНК», ОАО «БМ БАНК» в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц», сообщила пресс-служба Президента Украины. Специалисты сразу назвали решение фикцией, призванной, опять же, сбить реальную блокаду офисов российских банков активистами. Ибо обходится подобное решение одной левой — путем такой знакомой Петру Алексеевичу организации платежа за якобы выполненную услугу, например, в офшорные банки Кипра или Панамы.
Страсти по гражданству и языку
После скандала с таки выпущенным из СИЗО под 100 млн гривен залога главой ГФС Насировым появилось еще одно вынужденное решение Президента. «Законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве Украины относительно реализации права сменить гражданство (№ 6175) касается решения вопроса с двойным гражданством. Этим законом будет установлено, что лицо, которое добровольно получило гражданство иностранного государства, будет считаться таковым, которое попадает под действие требования о прекращении украинского гражданства», сказал представитель Президента в Верховной Раде Артур Герасимов на брифинге 13 марта». (LB.ua).
Нам неизвестно, как там в Гондурасе, но в прочих государствах стараются не иметь парламентариев или министров из числа «панамскоподданных». А если уж таковые попались, так хоть с кого-то спрашивают за случившееся. Ибо у нас сегодня даже граждане, которые прошляпили упомянутого Насирова с венгерским и британским паспортами, делают вид, что они вообще где-то в сторонке стоят. И намекают, что, наверное, и американская ФБР, и российская ФСБ, и британская МИ-5 также работают исключительно по справкам из посольств государств, приславших к ним шпионов?
Да, против законопроекта и весьма организованно поднялась «вся прогрессивная общественность». И если позиция народного депутата Виктора Балоги в целом понятна: на Закарпатье уже имеются 100 тысяч носителей венгерских паспортов! К тому же, значительная часть из них трудятся в органах местной власти и правоохранительных структурах. Поэтому если вдруг упомянутый закон примут и внедрят в действие, то «зеленые венгерские человечки» еще не скоро начнут проводить в Закарпатской области Украины референдум по типу крымского. И гна Балогу это беспокоит.
Но вот еще одно сообщение ныне американской журналистки Мирославы Гонгадзе. «Звернення до Президента та до Верховної Ради України щодо створення Національної Комісії для публічного обговорення питань, пов’язаних з подвійним громадянством та захистом прав закордонних українців». Т. е. наших земляков, которые живут в США (Германии, Италии и т.д.), имеют паспорт гражданина страны проживания и любят Украину на расстоянии. Их тоже беспокоит закон о двойном гражданстве. Хотя и выезд за границу, и получение там гражданства — это выбор и право каждого. Но зачем вам, ребята, еще и украинское гражданство?
Здесь только одно объяснение. Наталья Яресько приехала в Украину и, не выйдя из американского гражданства, стала здесь министром финансов. Далее, «обув» любимую Украину на пару десятков миллиардов долларов, она уехала домой. Теперь по ней и дела не состряпаешь — она под защитой США! Нынче вот г-жа Супрун занята полным развалом системы оказания медицинской помощи в Украине. И она скоро уедет… Так для чего еще гражданам США украинское гражданство, если не для подобных «шахермахеров»?
Но, ссылаясь на «прогрессивную общественность», как домашнюю, так и импортную, думается, депутаты закон провалят. Ибо если проголосуют, так останутся без мандата почти поголовно. Президент тоже настаивать не станет, он же подал законопроект лишь для того, чтобы волну сбить. И это у него, возможно, получится…
Да, чуть не забыли о квотах на телевидении. Канал, который многими оценивается как откровенный «рупор Путина» в Украине «Интер», уже по этому поводу и воззвание принял. Он, видите ли, защищает права миллионов русскоязычных. Нам к этому нечего добавить, кроме как блицкомментарий по теме от известного острослова Дм. Корчинского: «Нам пояснюють, що 30% української мови в українському телерадіоефірі це екстремізм. 50% це ксенофобія. А 70% фашизм. Для порівняння, 95% московської мови в московитському телерадіоефірі це багатонаціональна русская культура, а 90% англійської мови в британському ефірі це демократія».
Можно не сомневаться, что если закон вдруг и примут, то вводить его в действие будут до самой победы на выборах очередной «головы» «Змея Горыныча» под названием Партия регионов…
Дело Нестора Махно и Парасюка Вовы…
Кстати, еще о языке. На прошлой неделе было много видео сцен общения донецкой полиции с возлюбленными согражданами. Стрельба пока в воздух, матперемат, и при плохом качестве видео можно четко узнать, где кто. Полиция общается исключительно языком врага нашего и агрессора.
На недовольное «пхи» в этом месте некоторых наших читателей еще раз формулируем вопрос: «Если бы в Крыму и на Донбассе ВСЕ прокуроры, менты, чекисты, судьи, начальники и военные владели и пользовались бы ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ, Путин посмел бы хотя бы в снах видеть оккупацию Крыма и части Донбасса?» Да ни в жизнь! Вот вам и «какая (уже от наших чиновников) разница», на каком языке выполнять им свои служебные обязанности.
Но мы отвлеклись. Медиагероем прошлой недели стал народный депутат Парасюк. Он сопровождал группу «блокадников» из Харькова в Бахмут. На блокпосту под Славянском нардеп подставился под провокацию донецкого спецназа МВД и взялся драться с бойцами последнего. Спецназ не только обматерил депутата, но и открыл предупредительный огонь вверх. Министр Аваков и его верный толкователь снов Геращенко решили сделать из этого информационную бомбу. К перспективному делу тут же подключился и Петр Алексеевич Порошенко: «Тот, кто едет в прифронтовую зону, чтобы целиться в спину нашим правоохранителям, должен получать надлежащую правовую оценку. Я ночью смотрел это позорное видео. Как били новых полицейских, как пытались вырвать у них оружие, как унижали бойцов Нацгвардии и полиции, которые прошли боевые действия, в расчёте, что те не могут поднять руку на неприкосновенного избранника. А какие маты гнет этот народный депутат среднего рода?» сказал Порошенко». (112.ua, 15.03.2017 г.)
К сожалению, Президент забыл, что мы живем не только в период тотальной лжи, но и в информационную эпоху. Не прошло и суток, как появилось видео 2004 года, в котором Мыкола Вересень бесстрастно, а иногда и по слогам перечисляет фамилии народных депутатов, которые в здании ЦИК Украины ДРАЛИСЬ с правоохранителями. И тоже не выбирали слов. Первый в списке Порошенко…
17 марта Президент сделал новое заявление: «Предупреждаю тех, кто выходит за рамки названных принципов, закона и здравого смысла, что я буду противодействовать всем тем, кто будет пытаться в угоду России насаждать в Украине беспорядок и анархию, буду противодействовать и убеждением, и силой правоохранительных органов», сказал Порошенко. Президент выразил мнение, что в Украине многие путают демократию с «махновщиной».
Нам почему-то кажется, что «в угоду России» все делают другие, а не Парасюк. «Оборот внешней торговли между Украиной и Россией в январе текущего года составил $644,6 миллиона, показав рост почти в 1,5 раза в годовом выражении. Экспорт из РФ в Украину составил $370,5 млн (рост на 27%), импорт в РФ из Украины составил $274,1 млн (рост почти в 2 раза)». (РИА-Новости, 14.03.2017 г.).
А мы тут про какого-то агрессора надрываемся! А г-н Порошенко еще и про «Путин нападет», и про «в угоду России» нам раз за разом напоминает…
Да, в заключение пару слов о «махновщине». Люди, которым Парасюк в первую очередь своим призывом к штурму АП Януковича вечером 21 февраля 2014 года даровал власть в Украине, и дальше мыслят клише советской пропаганды. На самом деле победу Троцкому и Ленину в Гражданской войне над Деникиным обеспечил именно Махно. И в Крым через Сиваш ворвался, лишив Врангеля смысла обороняться, не Фрунзе или Блюхер, а махновский корпус Каретника. Но это уже совсем другая история…
Леонид РОМАНОВИЧЕВ
Характер минулих, та й сучасних занять порошенка має зв’язок з арифметикою і футурологією. Елементарні підрахунки вказують про неможливість майдану і революції через три роки після останніх. На відміну від примітивного урки, він піде «красиво», ну, як ідуть висококласні домушники.