Бульдозер нашей власти, несущийся в пропасть, пока ударил по тормозам… — РОМАНОВИЧЕВ

На днях один из ведущих украинских политологов (т.е. не политтехнологов­«содержанок» от власти, а реже ­ от оппозиции, а авторитетный специалист) Виктор Небоженко сделал заявление. «Сегодня любое действие властей: а) ухудшает ситуацию в стране; б) ухудшает положение самой власти. До весны 2017 года этого не было», ­ констатировал В. Небоженко

Игра в «блокаду» по-­научному

С Виктором Небоженко можно не соглашаться, но «бугры», которых многие подозревают в тесных связях с врагом нашим и агрессором, кажется, окончательно заврались. Кроме того, свою роль сыграла и блокада Донбасса, вскрывшая главные тайны Государства Украинского: 1) Мы целиком и полностью содержим квази-­государства «ДНР-­ЛНР», финансируя тем самым убийство наших солдат; 2) формула цены угля «Роттердам+» ­ как основа немыслимых тарифов на электричество ­ результат сговора Ахметова и нынешних властей Украины. С совместным «заработком» сверхприбылей…

В результате же случилось вот что. «В конце концов наступает момент, когда всем совершенно все равно, что говорит президент и говорит ли он вообще», ­ заметил на ua24ua Леонид Швец. В свою очередь, мы не будем столь радикально оценивать деятельность Петра Порошенко, а наоборот ­ прислушаемся к сказанному и сделанному им на последней неделе.

Во-­первых, Президент провел через Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) решение об официальной блокаде Донбасса, а также о санкциях против российских банков в Украине. Во­вторых, Президент инициировал рассмотрение закона о двойном гражданстве. Вернее, о лишении мандата депутатов и работы чиновников, у которых, кроме украинского, обнаружится второй паспорт. В-­третьих, 16 марта проголосован в первом чтении Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) СМИ». Его еще называют «законом о 75% вещания на украинском языке»…

Что же случилось? Просто, как утверждает на страницах «Зеркала недели» Сергей Рахманин, Петра Алексеевича слегка вспугнули протестные акции, которым он ВПЕРВЫЕ «проиграл прессу». Ибо «Беркут», и особенно донецкий «Беркут», готов легко положить уже не только сотню, но и «Небесную тысячу», однако выглядеть при этом г-­ну Порошенко и г-­ну Авакову белыми и пушистыми как-­то не получается. Поэтому и появились упомянутые президентские инициативы. Призванные слегка сбить накал страстей и бросить кость патриотически настроенным силам.

Здесь самое время заметить, что состоянием на сегодня отмечается ЕДИНСТВЕННОЕ отличие режима Януковича и режима Порошенко. Бульдозер предыдущей власти в период Майдана пользовался исключительно педалью газа, а во время блокады Донбасса не забывают и педаль тормоза.

Но это все баловство одно! Ибо президент ОФИЦИАЛЬНО вводит блокаду Донбасса со словами: «То, что действия наших «блокадников» влетят Украине в копеечку, очевидно. В какую именно, покажет калькуляция. И эти счета мы выставим не только самопровозглашенным «республиканцам», но и «Самопомощи», «Батькивщине» и другим зачинщикам и промоутерам блокады», ­ заявил Президент». (LB.ua, 15.03.2017 г.).

Т.е. всем своим видом г­-н Порошенко показывает: да, я подчиняюсь ВАШЕЙ грубой силе, но сделаю все возможное, чтобы эта вся ОФИЦИАЛЬНАЯ блокада оказалась фикцией…

Так оно и случилось. «Блокадников», в частности, возле Бахмута уже не избивают до полусмерти, но в район «зачищенного» спецназами МВД и СБУ «16 редута» возле станции Кривой Торец (на магистральном пути Донецк­-Киев) никого не пускают. Поэтому нынче просто некому проверить, как там с блокадой на самом деле. Пока приходят только новости с такими заголовками: «На глазах журналистов ТСН блокпосты на Донбассе пересекли фура и грузовой поезд» (17.03.2017 г.).

Еще более веселой оказалась «блокада» российских банков. «Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО «ВіЕс Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-­инвестиционный банк», ОАО «ВТБ БАНК», ОАО «БМ БАНК» в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц», ­ сообщила пресс-­служба Президента Украины. Специалисты сразу назвали решение фикцией, призванной, опять же, сбить реальную блокаду офисов российских банков активистами. Ибо обходится подобное решение одной левой — путем такой знакомой Петру Алексеевичу организации платежа за якобы выполненную услугу, например, в офшорные банки Кипра или Панамы.

Страсти по гражданству и языку

После скандала с таки выпущенным из СИЗО под 100 млн гривен залога главой ГФС Насировым появилось еще одно вынужденное решение Президента. «Законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве Украины относительно реализации права сменить гражданство (№ 6175) касается решения вопроса с двойным гражданством. Этим законом будет установлено, что лицо, которое добровольно получило гражданство иностранного государства, будет считаться таковым, которое попадает под действие требования о прекращении украинского гражданства», ­ сказал представитель Президента в Верховной Раде Артур Герасимов на брифинге 13 марта». (LB.ua).

Нам неизвестно, как там в Гондурасе, но в прочих государствах стараются не иметь парламентариев или министров из числа «панамскоподданных». А если уж таковые попались, так хоть с кого-­то спрашивают за случившееся. Ибо у нас сегодня даже граждане, которые прошляпили упомянутого Насирова ­ с венгерским и британским паспортами, делают вид, что они вообще где-­то в сторонке стоят. И намекают, что, наверное, и американская ФБР, и российская ФСБ, и британская МИ-5 также работают исключительно по справкам из посольств государств, приславших к ним шпионов?

Да, против законопроекта ­ и весьма организованно ­ поднялась «вся прогрессивная общественность». И если позиция народного депутата Виктора Балоги в целом понятна: на Закарпатье уже имеются 100 тысяч носителей венгерских паспортов! К тому же, значительная часть из них трудятся в органах местной власти и правоохранительных структурах. Поэтому если вдруг упомянутый закон примут и внедрят в действие, то «зеленые венгерские человечки» еще не скоро начнут проводить в Закарпатской области Украины референдум по типу крымского. И г­на Балогу это беспокоит.

Но вот еще одно сообщение ныне американской журналистки Мирославы Гонгадзе. «Звернення до Президента та до Верховної Ради України щодо створення Національної Комісії для публічного обговорення питань, пов’язаних з подвійним громадянством та захистом прав закордонних українців». Т. е. наших земляков, которые живут в США (Германии, Италии и т.д.), имеют паспорт гражданина страны проживания и любят Украину на расстоянии. Их тоже беспокоит закон о двойном гражданстве. Хотя и выезд за границу, и получение там гражданства — это выбор и право каждого. Но зачем вам, ребята, еще и украинское гражданство?

Здесь только одно объяснение. Наталья Яресько приехала в Украину и, не выйдя из американского гражданства, стала здесь министром финансов. Далее, «обув» любимую Украину на пару десятков миллиардов долларов, она уехала домой. Теперь по ней и дела не состряпаешь — она под защитой США! Нынче вот г-­жа Супрун занята полным развалом системы оказания медицинской помощи в Украине. И она скоро уедет… Так для чего еще гражданам США украинское гражданство, если не для подобных «шахер­махеров»?

Но, ссылаясь на «прогрессивную общественность», как домашнюю, так и импортную, думается, депутаты закон провалят. Ибо если проголосуют, так останутся без мандата почти поголовно. Президент тоже настаивать не станет, он же подал законопроект лишь для того, чтобы волну сбить. И это у него, возможно, получится…

Да, чуть не забыли о квотах на телевидении. Канал, который многими оценивается как откровенный «рупор Путина» в Украине ­ «Интер», уже по этому поводу и воззвание принял. Он, видите ли, защищает права миллионов русскоязычных. Нам к этому нечего добавить, кроме как блиц­комментарий по теме от известного острослова Дм. Корчинского: «Нам пояснюють, що 30% української мови в українському телерадіоефірі ­ це екстремізм. 50% ­ це ксенофобія. А 70% ­ фашизм. Для порівняння, 95% московської мови в московитському телерадіоефірі ­ це багатонаціональна русская культура, а 90% англійської мови в британському ефірі ­ це демократія».

Можно не сомневаться, что если закон вдруг и примут, то вводить его в действие будут до самой победы на выборах очередной «головы» «Змея Горыныча» под названием Партия регионов…

Дело Нестора Махно и Парасюка Вовы…

Кстати, еще о языке. На прошлой неделе было много видео сцен общения донецкой полиции с возлюбленными согражданами. Стрельба пока в воздух, мат­перемат, и при плохом качестве видео можно четко узнать, где кто. Полиция общается исключительно языком врага нашего и агрессора.

На недовольное «пхи» в этом месте некоторых наших читателей еще раз формулируем вопрос: «Если бы в Крыму и на Донбассе ВСЕ прокуроры, менты, чекисты, судьи, начальники и военные владели и пользовались бы ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ, Путин посмел бы хотя бы в снах видеть оккупацию Крыма и части Донбасса?» Да ни в жизнь! Вот вам и «какая (уже от наших чиновников) разница», на каком языке выполнять им свои служебные обязанности.

Но мы отвлеклись. Медиа­героем прошлой недели стал народный депутат Парасюк. Он сопровождал группу «блокадников» из Харькова в Бахмут. На блокпосту под Славянском нардеп подставился под провокацию донецкого спецназа МВД и взялся драться с бойцами последнего. Спецназ не только обматерил депутата, но и открыл предупредительный огонь вверх. Министр Аваков и его верный толкователь снов Геращенко решили сделать из этого информационную бомбу. К перспективному делу тут же подключился и Петр Алексеевич Порошенко: «Тот, кто едет в прифронтовую зону, чтобы целиться в спину нашим правоохранителям, должен получать надлежащую правовую оценку. Я ночью смотрел это позорное видео. Как били новых полицейских, как пытались вырвать у них оружие, как унижали бойцов Нацгвардии и полиции, которые прошли боевые действия, в расчёте, что те не могут поднять руку на неприкосновенного избранника. А какие маты гнет этот народный депутат среднего рода?» ­ сказал Порошенко». (112.ua, 15.03.2017 г.)

К сожалению, Президент забыл, что мы живем не только в период тотальной лжи, но и в информационную эпоху. Не прошло и суток, как появилось видео 2004 года, в котором Мыкола Вересень бесстрастно, а иногда и по слогам перечисляет фамилии народных депутатов, которые в здании ЦИК Украины ДРАЛИСЬ с правоохранителями. И тоже не выбирали слов. Первый в списке ­ Порошенко…

17 марта Президент сделал новое заявление: «Предупреждаю тех, кто выходит за рамки названных принципов, закона и здравого смысла, что я буду противодействовать всем тем, кто будет пытаться в угоду России насаждать в Украине беспорядок и анархию, буду противодействовать и убеждением, и силой правоохранительных органов», ­ сказал Порошенко. Президент выразил мнение, что в Украине многие путают демократию с «махновщиной».

Нам почему-­то кажется, что «в угоду России» все делают другие, а не Парасюк. «Оборот внешней торговли между Украиной и Россией в январе текущего года составил $644,6 миллиона, показав рост почти в 1,5 раза в годовом выражении. Экспорт из РФ в Украину составил $370,5 млн (рост на 27%), импорт в РФ из Украины составил $274,1 млн (рост почти в 2 раза)». (РИА-­Новости, 14.03.2017 г.).

А мы тут про какого-­то агрессора надрываемся! А г­-н Порошенко еще и про «Путин нападет», и про «в угоду России» нам раз за разом напоминает…

Да, в заключение пару слов о «махновщине». Люди, которым Парасюк ­ в первую очередь своим призывом к штурму АП Януковича вечером 21 февраля 2014 года ­ даровал власть в Украине, и дальше мыслят клише советской пропаганды. На самом деле победу Троцкому и Ленину в Гражданской войне над Деникиным обеспечил именно Махно. И в Крым через Сиваш ворвался, лишив Врангеля смысла обороняться, не Фрунзе или Блюхер, а махновский корпус Каретника. Но это уже совсем другая история…

Леонид РОМАНОВИЧЕВ