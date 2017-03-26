Вся правда об убитых подъездах в Запорожье

Темнота. Вечер. По подъезду гуляет ветер, открывая и громко захлопывая оставшиеся на петлях деревянные двери на этажах, навевая страх на спускающуюся вниз Валентину. Ужаса добавляют и обшарпанные стены с отвалившейся штукатуркой, кое-где видна кладка. Нецензурные надписи, пустые бутылки из-под алкоголя, полиэтиленовые пакеты и строительный мусор добавляют антуража. Нет, все это — не декорации на съемочной площадке, а реалии, с которыми ежедневно сталкиваются жильцы дома на улице Тбилисской, 31.

Местные жители сетуют: в высотке десятилетиями не делался ремонт подъезда. Деревянные двери в пролетах уже давно слетели с петель и лежат на лестничных клетках, припавшие пылью, бычками и прочими отходами. Мусоропровод заварен, денег на его ремонт в свое время у коммунальщиков не нашлось. Впрочем, как и на все остальное.

— У нас в подъезде никто и никогда не убирал, даже когда данная услуга входила в тариф «обслуживание дома». А сейчас и подавно. Да, в том, что под ногами валяется мусор, безусловно, есть вина жильцов. Но ходить ежедневно по подъезду, который напоминает фильм ужасов благодаря «красивым» дыркам в стенах и отсутствию освещения в подъезде — это уже не наша вина, а коммунальщиков. Я, например, исправно платил за мифическую услугу, — сетует житель дома Анатолий.

А вот их соседям, жителям дома №27 на улице Тбилисской, повезло чуть больше. Когда балансодержателем дома было КП «Основание», дворник Оксана раз в неделю подметала в подъезде.

— Если в подъезде был какой­-то строительный мусор, то Оксана говорила об этом мастеру, и тот искал людей, которые «насвинячили» в подъезде. Если найти этого человека не удавалось, то дворник выносила мусор сама. Но это в прошлом. Сейчас в подъезде уже более месяца стоят подоконник и старые окна, и их никто не выносит, — говорит жительница дома Тамара.

Что касается ремонта подъезда, то он делался в этом доме последний раз в середине 90­-х. Естественно, после 20 лет эксплуатации краска на стенах облупилась, подоконники покрылись плесенью, окна, которые раньше можно было открывать на проветривание, заколотили. Теперь в начале и в конце отопительного сезона в подъезде ужасная сырость. От этого и появляется плесень на стенах.

Аналогичная ситуация и в доме на улице Рустави, 3. Подъезд не ремонтировался уже 30 лет, рассказывают жители дома.

— Стены ободраны, краска облупилась. Подъезд очень грязный, в нем устоявшийся неприятный запах, который, кажется, въелся в стены. К тому же, на втором этаже возле мусоропровода неизвестные пытались украсть железную конструкцию, дабы сдать ее на металлолом. Раздолбили нам полстены, ее куски валялись на полу. Никто не убирал. В итоге вытащить эту железяку не удалось, так и торчит в стене, — рассказывает старожил дома Ульяна.

Говорить о том, что ремонт подъездов не выполняется только в этих трех домах, смешно. Такие дома, к сожалению, ­ норма для нашего города. Исключением можно считать подъезды с капитальным или хотя бы косметическим ремонтом.

Ремонт подъездов — 2017

О «хилом» жилом фонде Запорожья знают в городском совете. Выражают обеспокоенность плохим состоянием домов и даже приняли «Программу развития и содержания жилищно­коммунального хозяйства города Запорожье на 2017­-2019 г.г.». На выполнение капитального ремонта жилых домов коммунальной собственности города в 2017 году в бюджете предусмотрено порядка 400 миллионов гривен. Планируют провести капитальный ремонт в 1378 домах, хотя в капремонте нуждаются 3138 жилых зданий из порядка 3600 имеющихся! Работы будет выполнять, конечно же, КП «Наше місто».

В 2017 году планируется капремонт в 122 подъездах 62­-х домов. В этот перечень входят и 68 подъездов в 45 жилых домах, ремонтные работы в которых были начаты еще в 2016 году. В рамках капитального ремонта, кроме всего прочего, будет замена деревянных окон на металлопластиковые.

С такими темпами ремонт жилого фонда затянется «на целую вечность». Директор КП «Наше місто» Александр Николаенко постоянно твердит, что с появлением нового коммунального предприятия в жилом фонде начали проводиться работы. Люди видят, что хоть что­-то делается. КП нужно восстанавливать свою репутацию и доказывать, что оно берет деньги с запорожцев не за воздух, а за реально выполненную работу.

Что нужно сделать, чтобы ваш подъезд отремонтировали?

Этот вопрос мы задали и Департаменту по управлению жилищно-­коммунальным хозяйством Запорожского городского совета, и непосредственно КП «Наше місто», которое является исполнителем работ.

В Департаменте нам ответили, что: «Перечень объектов, которые нуждаются в капитальном ремонте, формирует КП «Наше місто» на основании проведения планового обследования технического состояния строительных конструкций зданий. В первую очередь в план включаются жилые дома, которые находятся в аварийном или неудовлетворительном техническом состоянии, нуждаются в ликвидации и предупреждении подтопления основания фундамента в результате аварийных утечек из водонесущих коммуникаций, и дома, подвергшиеся деформации».

А вот в ответе КП «Наше місто» содержится иная информация: «Предприятие является исполнителем жилищно­-коммунальных услуг, состав которых предусмотрен в тарифе. Проведение капитальных ремонтов домов по общим правилам выполняется в пределах предусмотренных для этих целей бюджетных средств. Заказчиком работ, как правило, является Департамент по управлению ЖКХ, одной из задач которого является формирование мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда в пределах выделенных объемов средств по каждому объекту. Именно этот орган является распорядителем бюджетных средств по осуществлению капитального ремонта».

Кто же сегодня следит за тем, насколько тот или иной подъезд нуждается в текущем ремонте, — вопрос интересный. Раньше в КП «Основание» информацию о том, в каком техническом состоянии находится жилой фонд, требует ли он ремонта — косметического, текущего или капитального, сообщали все те же дворники, которые наводили порядок на месте. Сегодня дворники являются сотрудниками КП «Титан», а не КП «Наше місто». То есть та система обратной связи, которая была ранее, утеряна.

Теперь, если вы хотите, чтобы подъезд отремонтировали, первое, что нужно сделать — обратиться (лучше в письменном виде) в КП «Наше місто». Они в свою очередь должны направить специальную комиссию, которая определит, нужен ремонт в подъезде или нет. Если он необходим, то какой: косметический, текущий или капитальный. Затем КП при составлении титульного списка объектов ремонта (который пишется один раз в год) внесет (или не внесет…) в перечень ваш подъезд. Стоит также отметить, что к данному мероприятию лучше подключить депутата из вашего округа, это только поспособствует ускорению ремонта в подъезде. Таковы наши реалии на сегодня.

Сюрпризы от КП «Наше місто»

На ближайшее заседание исполнительного комитета Запорожского городского совета КП вынесло проект решения, согласно которому планируют увеличить перечень платных услуг с 33 до 72, которые не входят в состав тарифа «Содержание дома». Соответствующий документ был опубликован на сайте мэрии 14 марта. Стоит отметить, что в связи с увеличением минимальной заработной платы и стоимости электричества тариф на обслуживание дома может быть пересмотрен, но не в пользу запорожцев. Когда это будет сделано — неизвестно. Но то, что все предпосылки для роста тарифа есть, директор КП «Наше місто» Александр Николаенко дал понять четко.

Отремонтированное требует ремонта

В 2016 году по инициативе местных активистов в городе прошел конкурс на «Самый страшный подъезд Запорожья», который вызвал большой резонанс по всей Украине. Из сотен подъездов были выбраны 10 самых «убитых». Приз — все 10 подъездов внесены в титульный список плановых ремонтных работ на 2017 год. Ремонт в некоторых подъездах уже начат. Впрочем, надолго ли сохранятся чистота и порядок в таких обновленных подъездах?

Учитывая наш менталитет и особенности людей, которые привыкли, что им всегда все должны, то, наверное, нет. Живя по принципам: «Не мое ­ не жалко» и «Чужую работу не жалко», люди разучились беречь в целости и сохранности то, что отремонтировано не ими.

Еще одна особенность: если в подъезде появились новые лампочки, ручки для дверей, то нужно их своровать. Пример тому — ситуация в доме на улице Казачьей, 47. В конце 2016 ­ начале 2017 гг. в этой многоэтажке был выполнен капремонт: установили металлопластиковые окна, стены покрасили, а на этажах установили современное освещение с датчиками движения. Последние, к сожалению, пропали в двух подъездах буквально через неделю. А еще через некоторое время жильцы обнаружили, что в одном подъезде на всех этажах своровали ручки на окнах.

Нередко таким промышляют и сами жильцы, мол, плачу за коммунальные услуги — имею право «одолжить» лампочку, к примеру, и вкрутить ее у себя в квартире.

Нередко новенькие, как с картинки, подъезды захламляют бумажками, обертками, бычками от сигарет и прочим бытовым и строительным мусором, предполагая, что за ними кто­-то будет убирать. Кто­то, но не они!

Поэтому, пока городской совет не начнет выделять своевременно деньги на ремонт жилых домов и в нужном объеме (сегодня для них вопрос №1 — дороги), КП не возьмутся за работу и не приведут в порядок жилой фонд города, подъезды по­прежнему будут служить декорациями для фильмов ужасов. Всем нам нужно понять, что наведение порядка в подъездах ­ это дорога с двусторонним движением. Власть выделяет средства на ремонт и организовывает работу, а жители бережно и с уважением относятся к чужому труду, к своему общему имуществу. Только в этом случае будет позитивный результат.

Иванка Волощук