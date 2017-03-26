В домах запорожцев счетчик в каждый дом — это миф или реальность?

С 1 января 2018 года всем запорожцам, у кого не будет установлен индивидуальный или общедомовой прибор учета, отключат газ. А успеет ли ПАО обеспечить всех жителей города приборами учета до времени «Ч»? Не факт. На 14-й сессии Запорожского городского совета депутаты по результатам общественных слушаний поддержали документ «Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Президента України, Прем’єр-міністра, голови Верховної Ради України щодо розгляду та внесення змін до «Закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу». В ходе получасовых обсуждений было поднято немало интересных вопросов

Ситуация с приборами учета газа дошла до точки кипения, и ни одна из сторон ­ депутаты, руководство ПАО и потребители ­ просто­-напросто не слышит другую. На 14-­й сессии депутаты поддержали следующее требование к Кабмину, Президенту и Верховной Раде, где просят, в том числе, обеспечить запорожцев индивидуальными приборами за счет инвестиционной составляющей в тарифе облгазов, а также продлить срок установления счетчиков до 1 января 2019 года. Любопытно, что все вышеперечисленные требования были высказаны на общественном слушании в райадминистрации Днепровского района. Почему не учли пожелания жителей остальных районов — непонятно. К слову, депутат Запорожского городского совета Олег Коломоец сообщил следующее:

— Проблемы запорожцев с «Запорожгазом» дошли до Верховной Рады Украины. Народный депутат Николай Фролов поднял этот вопрос в кулуарах Рады, и, насколько мне известно, правительство должно создать комиссию по расследованию такой деятельности «Запорожгаза».

Вроде бы монополиста и пытаются устранить, но как-­то все медленно движется. До 1 января 2018 года осталось около 9 месяцев. А работы у ПАО, да и претензий к нему все больше. И главное ­ во многом громкие слова газовщиков не подтверждаются действиями. Впрочем, нашелся среди депутатов и тот, кто встал на защиту «Запорожгаза» — депутат Запорожского городского совета Олег Королев. Он сообщил, что направил депутатский запрос на предприятие и через 4 месяца ему дали ответ, в котором написали, что в рамках выделенного бюджета установили все, что могли.

Почему же нет денег на продолжение работ по установке счетчиков? Королев пояснил, мол, в тарифе на газ процент на установку индивидуальных приборов учета, начиная с 2012 года, варьировался от 0,73% до 12,16%. Если говорить в цифрах, то:

— Те средства, которые были включены в тариф на газ, фактически полностью использованы на установку индивидуальных счетчиков газа. Где­-то поведение ПАО «Запорожгаз» не является нормальным. Но за те средства, что у них есть сейчас, они не установят приборы учета и за 5 лет, — сообщил Олег Королев.

В свою очередь, еще один депутат Запорожского городского совета Дмитрий Серый утверждает, что у него абсолютно иные данные. Так, на декабрь 2016 года ПАО установило лишь 187 счетчиков, исходя из официального ответа министерства, на 2017 год запланировано установить 1126 приборов учета.

— Из практически четырех тысяч домов они не доукомплектуют в любом случае больше половины. 1 января 2018 года станет вопрос: каким образом насчитывать людям платежки? Я думаю, они могут выставлять эти 9,8 грн. в платежке, и не по вине общества или горсовета, а по вине того, что «Запорожгаз» не доукомплектовал и не выполнил программу, — подытожил Дмитрий Серый.

Чтобы узнать, какие из приведенных выше статистических данных верны, мы направили информационный запрос в «Запорожгаз». Ответ получили быстрее, чем депутат Королев, через 12 рабочих дней: «Если до 1 января 2018 года потребители не согласятся на установку приборов учета по госпрограмме или же не установят счетчик за свой счет, закон обязывает оператора ГРС прекратить им газоснабжение», ­ такой основной ответ предприятия.

Что касается количества установленных приборов, то «Запорожгаз» ответил следующее: «Домовые счетчики учета газа начали устанавливать весной 2016 года. На сегодня установлено 416 домовых приборов учета газа. В прошлом году установлено почти 20 тысяч индивидуальных счетчиков. В этом году цифра еще не утверждена, но запланировано больше 57 тысяч». Успеет ли доукомплектовать предприятие все дома в городе до назначенной даты? Из ответа на запрос непонятно.

На сегодня лишь 0,01 копейка из тарифа в 6,80 предусмотрена на счетчики. В «Запорожгазе» финансирование установки приборов учета осуществляется за счет тарифной выручки предприятия, которая является составной частью розничной цены голубого топлива. По оценке специалистов, чтобы обустроить 150 квартир многоэтажного дома индивидуальными счетчиками газа, требуется 350-­400 тысяч гривен. Такие средства в тарифе на распределение природного газа не предусмотрены. Положениями Закона «Про обеспечение коммерческого учета природного газа» сказано, что счетчики также могут устанавливаться за счет бюджетных средств и за счет потребителей газа.

В основном «Запорожгаз» обеспечил индивидуальными приборами учета тех, кто, кроме газовой плиты, пользуется другим газовым оборудованием. Общедомовыми счетчиками оборудуются дома, где природный газ используется исключительно для приготовления пищи.

Причину массовых негодований запорожцев относительно общедомовых и индивидуальных приборов учета в «Запорожгазе» видят в том, что неоднократно менялись нормы потребления газа. Поэтому потребители не уверены, что со счетчиком размер оплаты уменьшится. В «Запорожгазе» также напомнили, что потребители, которые отказались от любого прибора учета, могут быть привлечены к ответственности. Представители газораспределительной компании составляют акт об отказе потребителя от установления общедомового счетчика газа, после чего начисления осуществляются по граничным нормам потребления, утвержденным Кодексом ГРМ, а именно:

если установлена газовая плита и есть централизованное горячее водоснабжение — начисление будет осуществляться по норме 9,8 куб. м на человека в месяц;

если установлена газовая плита и отсутствует централизованное горячее водоснабжение — начисление будет производиться по норме 18,3 куб. м на человека в месяц.

Впрочем, такое удовольствие, как индивидуальный прибор учета газа за свой счет, влетит в копеечку. И его уж точно не смогут себе позволить пенсионеры, да и не каждый работающий сможет накопить нужную сумму. Сегодня стоимость установки индивидуального газового счетчика с учетом разработки проекта, разрешения на установку, монтажных работ, приобретения самого счетчика варьируется от 2,5 до 5 тыс. грн. Сложность еще и в том, что «Запорожгаз» далеко не всегда позволяет устанавливать приборы учета другим компаниям. Некоторые запорожцы даже судятся с ПАО, дабы в судебном порядке получить разрешение на то, чтобы другая подрядная фирма установила им индивидуальный прибор учета. Как бы там ни было, времени до 1 января 2018 года осталось немного, а вопросов гораздо больше, чем ответов.

Яна ПЕТРОВА