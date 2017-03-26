Домой Культура Запорожанка рисует картины кофейными зернами, винными пробками и конфетами (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Запорожанка рисует картины кофейными зернами, винными пробками и конфетами (ФОТОРЕПОРТАЖ)

От
Valeriy
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На днях в запорожской галерее «ART L’» состоялось открытие персональной выставки работ запорожской художницы Валерии Прокопенко под названием «Я у мамы художник». Девушка представила экстремальные, абстрактные и анималистические работы в смешанной технике. Для создания своих картин автор на холсте сочетает кофе и акварель.

В каждой из представленных работ посетитель галереи для себя может найти что родное, знакомое, любимое и даже провокативное. Реалистичность образов тонко переплетается с абстракцией.

― На данном этапе, я бы сказала, что это что авангардное и сюрреалистичное в сочетание с моей техникой и виденьем. Я считаю, что рвать газеты, а затем на них рисовать – это довольно интересный способ показать людям свое творчество, – рассказала художница Валерия Прокопенко.

Полюбившиеся мастерице газетные холсты стали основой для триптиха «не вижу, не слышу, не говорю». Эти работы отображают последнее события, происходящие в Украине, но о которых не хотят говорить, слушать и замечать очевидные вещи. Также художница для оформления рамок своих работ использует не только кофейные зерна, но и винные пробки, конфеты, различные листья деревьев, кружева и т.д. Не оставляет равнодушным оригинальная игра с выбором цветов для картин, к примеру, коты изумрудного цвета.

― Мне кажется коты любимцы абсолютно всех людей, но, по крайней мере, большей части. Плюс ко всему они являются отображением той доброты, искренности и какого-то самоотверженного желания помочь. Изумрудный цвет связан с морем, которое я очень люблю, но нарисовать просто море довольно скучно. Поэтому я изображаю этих животных именно в этом цвете и получаются морские котики, – объяснила художница Валерия Прокопенко.

Выставка работ художницы продлиться до 11 апреля.

Анастасия Кандыбей, фото автора

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