Запорожские рынки уходят в небытие

Есть ли спасение для малого бизнеса?

На прошлой неделе на сайте Запорожского городского совета появилась информация о том, что на рынках областного центра пустуют 8 тысяч торговых мест. То есть на сегодняшний день базары города заполнены всего лишь на 67%. Для Запорожья эта ситуация, можно сказать, катастрофическая, ведь предприниматели, которые покидают рыночные точки, скорее всего, пополняют ряды безработных

Рекордсменами по количеству пустующих торговых мест стали Центральный, Юбилейный, Автомобильный рынки, а также вещевой рынок «Анголенко». В общей сложности на указанных выше объектах остались бесхозными около 5,5 тысячи торговых точек. Почему в сфере рыночной торговли сложилась столь печальная ситуация, мы решили спросить у самих предпринимателей.

Владельцы торговых точек на Малом рынке, где сейчас пустует практически половина мест, жалуются на то, что им очень сложно конкурировать с расположенными неподалеку гипермаркетами.

— Мы с женой недавно были в «Эпицентре» и увидели там корзины по 120 гривен. У нас аналогичный товар продается по 180 гривен. Мы его у поставщиков закупаем по 150 гривен, поэтому даже при большом желании не можем продавать изделия по той цене, которую предлагает гипермаркет. Дело в том, что такие магазины закупают товар огромными партиями, соответственно и стоимость единицы уменьшается. Мы же берем по несколько штук, поэтому поставщики повышают стоимость закупки, — рассказывает предприниматель Олег Никитин. — Но хочу отметить, что не всегда на рынке дороже, чем в супермаркетах. К нам иногда приходят покупатели и удивляются, что тот или иной товар стоит на порядок ниже, чем в крупных магазинах. Тем не менее, у людей уже сложилось определенное мнение, что если хочешь купить дешевле, то дорога только в супермаркет.

Кроме того, сетуют продавцы, в подобных точках продаж для покупателей создают комфортные условия, в то время как на рынке обстановка напрямую зависит от погоды. В зимнее время в торговых рядах даже не проводится элементарная уборка от снега, за это отвечают сами предприниматели, хотя в арендную плату данная услуга входит.

Еще одной проблемой для владельцев торговых точек является стихийная торговля. Пенсионеры и сбегающие от налогов предприниматели в буквальном смысле слова «оккупировали» вход в рынок. Поэтому граждане даже не заглядывают в официальные торговые зоны и затариваются теми же продуктами у стихийщиков. При этом многие даже не задумываются о том, что товар здесь стоит дешевле лишь потому, что «продавцы» работают нелегально, не оплачивая ни налоговых, ни рыночных взносов, а продукты не подвергаются лабораторным проверкам и, значит, потенциально небезопасны.

Впрочем, борьба со стихийщиками — одна из самых наболевших проблем для Запорожья. Представители власти утверждают, что у них на сегодняшний день просто нет для этого полномочий, хотя данным вопросом занимается специально созданная при горсовете комиссия. Регулярно в СМИ появляются материалы, повествующие о том, как разогнали очередной стихийный рынок. Но, увы, результатов ноль — стихийщики возвращаются на «прибитые» точки уже на следующий день.

Заместитель городского головы Валерий Эделев в телеэфире TV­5 заявил, что заниматься ликвидацией нелегальной торговли могут лишь правоохранительные органы. Для того чтобы составить протокол, тем же чиновникам или представителям соответствующего департамента необходимо попросить идентификационные документы у нарушителей. Но формально такие данные предоставляются лишь сотрудникам правоохранительных органов. По словам Валерия Эделева, Запорожский горсовет даже подал по данному поводу обращение в Кабинет Министров. Но там заявили, что подобные вопросы не в их компетенции, а за данную сферу отвечает Министерство внутренних дел.

Печально, что пока в Украине не могут найти ответственных за искоренение нелегальной торговли, стихийщики быстрыми темпами вытесняют предпринимателей, которые стабильно делают свой взнос в экономику страны и сами себя обеспечивают рабочими местами, не претендуя на оплачиваемые отпуска и больничные.

Анна КОВАЛЕНКО