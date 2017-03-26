Запорожье спасли пожарные от масштабного пожара (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера, 25 марта, в Запорожье в Запорожье пожарные ликвидировали сразу 16 пожаров в в экосистемах, из которых три масштабных. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Известно, что больше возгорание возникло в 10:54 в Коммунарском районе Запорожья. На территории дачного кооператива горела сухая трава. Пожарным удалось все ликвидировать, пострадавших нет.

Сегодня, 26 марта в 4:12 на улице Автозаводская горел камыш на открытой местности. Спасатели вовремя ликвидировали пламя и предотвратили распространение огня на более значительную территорию.

Также на Правом берегу произошел масштабный пожар вчера днем. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.