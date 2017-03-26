Российские контрактники дезертируют из «ДНР» обратно в РФ

Невзирая на превентивные меры, которые принимает руководство российско-оккупационных войск, среди боевиков «ДНР» не редки случаи дезертирства.

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, в течение последней недели на неконтролируемом Украиной участке границы с РФ задержаны и возвращены в части 16 военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ, которые самовольно оставили свои подразделения.

Напомним, на прошедшей неделе четверо террористов ночью связали «сержанта» и пытались перейти на подконтрольную Украине территорию. Попытку бегства заметили на соседнем блокпосту боевики и расстреляли беглецов из БМП.