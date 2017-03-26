Рядом с запорожскими курганами появится буддистская Ступа Мира

Запорожский край с визитом мира и добра посетил буддийский монах Дзюнсей Терасава.

Известный на весь мир своей миротворческой и антивоенной миссией, монах из Японии встретился с замглавой Запорожского облсовета Егором Семенковым.

Монах поведал, что орден Ниппондзан Меходзи в Украине, которым занимается Сэнсэй Терасава, прорабатывает с местной громадой села Терпенье Мелитопольского района возможность возведения Ступы Мира.

Этот объект призван объединять людей разных национальностей, религий и политических убеждений в поисках мира и покоя.

По словам буддистского миротворца, наиболее благоприятным местом для ее расположения является село Терпенье. В тех местах немало скифских курганов, которые имеют много общего с буддизмом.

Кстати, в селе Терпенье буддисты уже совершили торжественную церемонию перед закладкой религиозного сооружения – Ступы Мира.

Предполагается, что Ступа Мира будет высотой 30 метров и 50 метров в диаметре. Аналогичные объекты построены по всему миру: в Европе, Азии и США.