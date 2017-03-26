Стало известно, почему в зоне АТО разбился военный вертолет ВВС Украины

Стали известны предварительные причины падения военного вертолета в районе Краматорска.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, катастрофа с военным вертолетом Ми-2 произошла сегодня, 26 марта, в районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска. Разбился

По одной из предварительных версий, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач. Это пока не окончательная версия.

По факту крушения вертолета назначено расследование. На месте трагедии работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба Антитеррористической операции, они выясняют и уточняют причины падения вертолета, а также занимаются вопросом эвакуации погибших членов экипажа.