Бойцы ГСЧС Запорожья предотвратили взрыв в санатории «Великий Луг» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Благодаря быстрым и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС, удалось предотвратить взрыв на территории санатория.

Как сообщили «Верже» в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области, сегодня, 27 марта, в 8.50 поступил вызов: горит крыша складского помещения на территории санатория на Великом лугу.

Поскольку в санатории лечатся ветераны и беременные женщины, а их здоровью угрожала опасность на место ЧП направлили 6 единицу техники и почти 30 сотрудников-спасателей.

Оценив угрозу, пожарные вынесли из горящего здания 10 баллонов с кислородом они могли взорваться), а затем потушили пламя. По предварительным данным, пожар начался из хозяйственной комнаты, расположенной в здании склада. Соответствующие органы ведут расследование по факту пожара.

К счастью, никто (не считая здания, конечно) во время пожара не пострадал.