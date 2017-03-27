В Запорожье медики «скорой» вытащили несовершеннолетнюю самоубийцу с того света

Несовершеннолетняя девушка из Запорожья хотела покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

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Молодая девушка приняла какие-то медикаменты. Медики «скорой» сумели спасти жизнь юной горожанке, после чего госпитализировали её в 5-ю городскую больницу, где ей поставили диагноз — медикаментозное отравление.

Причины попытки суицида 17-летней девушки пока неизвестны. С ней будут работать психологи.