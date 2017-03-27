В Запорожье пьяный водитель-бузотёр побил рекорд: на него составили 5 протоколов (ФОТО)

Патрульные полиции остановили для проверки автомобиль «Славуту» с забрызганными грязью номерами, а дальше началось «веселье».

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Запорожья, водитель авто не только был пьяным за рулем, но и, как выяснилось, по решению суда в сентябре прошлого года был лишен прав за езду в пьяном виде на три года.

Но запорожец начал «качать права» и даже оказал сопротивление стражам правопорядка. Впрочем, затем он опомнился и даже прошел освидетельствование на алкотестере Drager, который показал 0,72 промилле в его крови.

Словом, автомобиль эвакуировали на штрафплощадку, а на горе-водителя составили 5 административных материалов: протоколы за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство, злостное неповиновение законному требованию полицейского.

Кроме того, составлены постановления за отсутствие необходимых документов для управления транспортным средством и управление автомобилем с номерным знаком, который невозможно прочитать с 20 метров.

Таким образом, нетрезвый дебошир глотнул полный ковш немалых штрафных санкций, которые ему придется погасить — счет идет на тысячи гривен.