В Крыму военные оккупанты из России устроили пьяный дебош

Во время ротации подразделений 51 парашютно-десантного полка 106 воздушно-десантной дивизии (Тула) на севере АР Крым оккупанты устроили «прощальный вечер».

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, «празднества» превратились в массовое пьянство, в том числе с участием командного состава.

По данным разведки, осуществлялись запуски осветительных ракет в сторону жилых районов и совершения бесчинств и хулиганских действий в общественных местах.

«Российским оккупационным командованием проводится «работа» с возмущенными местными жителями с целью сокрытия фактов правонарушений», — сообщает разведка.