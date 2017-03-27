Главарь боевиков «ДНР» Захарченко дал Януковичу обидное прозвище



Бывшего президента Виктора Януковича главарь Захарченко обозвал предателем и запретил ему приезжать в «ДНР».

«С предателями нам не по пути. Наверное, по факту он еще президент Украины, поскольку не слагал полномочия. И то, что произошло в Киеве, — это незаконный захват власти. Но все, что происходит в ДНР сейчас, его не касается», — заявил руководитель «ДНР» Александр Захарченко.

Также он внес имена Виктора Януковича и Николая Азарова в «черный список». Сказал, что они в ДНР — нежелательные гости.