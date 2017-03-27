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Горисполком Запорожья принял новые тарифы для предпринимателей (Таблица тарифов)

От
Valeriy
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КП «Запорожрынок» увеличит тариф на предоставляемые услуги до уровня экономически обоснованных затрат. Об этом стало известно во время заседания исполкома Запорожского горсовета.

По словам директора департамента предоставления административных услуг и развития предпринимательства Запорожского горсовета, на сегодня рынки заполнены предпринимателями на 60%. Оставшиеся 40% мест пока пустуют.

На вопрос одного из членов исполнительного комитета: не повлечет ли увеличение стоимости услуг на уменьшение количество работающих предпринимателей на рынках, управленец сообщил, что данное решение до вынесения на исполком обсуждалась с большинством предпринимателей и они согласились на новые цифра.

п/п

Найменування послуги

Одиниця виміру

Тариф з ПДВ,

грн.

1.

 Утримання торгового місця в належному стані*

з одного торгового місця

за добу

10,93

2.

 Бронювання торгових місць*

з одного торгового місця

за добу

10,93

3.

 Прокат

3.1.

 засобів вимірювальної техніки

шт. за добу

5,66

3.2.

 санітарного одягу

шт. за добу

3,21

4.

 Зберігання

4.1.

 особистих речей і продукції в камерах схову

одиниця багажу

за добу

2,11

4.2.

 на складах

одиниця багажу за добу

2,11

4.3.

 в холодильниках

1 кг за добу

1,06

5.

 Рубка м’яса (рубачами м’яса ринку)

1 кг

1,53

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