Горисполком Запорожья принял новые тарифы для предпринимателей (Таблица тарифов)

КП «Запорожрынок» увеличит тариф на предоставляемые услуги до уровня экономически обоснованных затрат. Об этом стало известно во время заседания исполкома Запорожского горсовета.
По словам директора департамента предоставления административных услуг и развития предпринимательства Запорожского горсовета, на сегодня рынки заполнены предпринимателями на 60%. Оставшиеся 40% мест пока пустуют.
На вопрос одного из членов исполнительного комитета: не повлечет ли увеличение стоимости услуг на уменьшение количество работающих предпринимателей на рынках, управленец сообщил, что данное решение до вынесения на исполком обсуждалась с большинством предпринимателей и они согласились на новые цифра.
|
№ п/п
|
Найменування послуги
|
Одиниця виміру
|
Тариф з ПДВ,
грн.
|
1.
|Утримання торгового місця в належному стані*
|
з одного торгового місця
за добу
|
10,93
|
2.
|Бронювання торгових місць*
|
з одного торгового місця
за добу
|
10,93
|
3.
|Прокат
|
3.1.
|засобів вимірювальної техніки
|
шт. за добу
|
5,66
|
3.2.
|санітарного одягу
|
шт. за добу
|
3,21
|
4.
|Зберігання
|
4.1.
|особистих речей і продукції в камерах схову
|
одиниця багажу
за добу
|
2,11
|
4.2.
|на складах
|
одиниця багажу за добу
|
2,11
|
4.3.
|в холодильниках
|
1 кг за добу
|
1,06
|
5.
|Рубка м’яса (рубачами м’яса ринку)
|
1 кг
|
1,53