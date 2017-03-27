Горисполком Запорожья принял новые тарифы для предпринимателей (Таблица тарифов)

КП «Запорожрынок» увеличит тариф на предоставляемые услуги до уровня экономически обоснованных затрат. Об этом стало известно во время заседания исполкома Запорожского горсовета.

По словам директора департамента предоставления административных услуг и развития предпринимательства Запорожского горсовета, на сегодня рынки заполнены предпринимателями на 60%. Оставшиеся 40% мест пока пустуют.

На вопрос одного из членов исполнительного комитета: не повлечет ли увеличение стоимости услуг на уменьшение количество работающих предпринимателей на рынках, управленец сообщил, что данное решение до вынесения на исполком обсуждалась с большинством предпринимателей и они согласились на новые цифра.