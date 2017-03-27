Депутат Запорожского горсовета подала в суд иск на журналистов

Глава депутатской фракции «Об’єднання «Самопоміч» Дария Трюхан подала иск о защите чести и достоинства, а также компенсации морального вреда на интернет-издание «Антикор. Запорожье».

Как сообщила на своей страничке в ФБ Дария Трюхан, сопроводив фото искового заявления, она открыла для себя новый вектор в работе депутата — обращаться в суд и защищать свою честь и достоинство.

«На интернет-ресурсе «Антикор. Запорожье» были опубликованы статьи, которые направлены против меня и политической силы, которую я представляю. Я считаю материал заказным. Однако я знаю, что наша политическая сила на верном пути, и мы с него не свернем!

Мне кажется, что власть нашего государства начала политический флешмоб под названием «укуси Самопомощь», — написала Дария Трюхан.

Как видно из иска, депутата оскорбила информация из материала сайта «За что команда Буряка рассчиталась с «Самопомощью» бюджетными миллионами?».