Завидный «Холостяк» страны отправил одну из запорожских близняшек домой к маме (ВИДЕО)

Как ранее сообщал «Верже», Запорожским близняшкам Лере и Яне, главный «Холостяк» страны устроил вечеринку в честь их дня рождения.

На днях холостяк Дмитрий пригласил одну из близняшек, Леру, а также Юлю из Одессы на свидание. По правилам проекта, свидание для двух девушек предвещало, что одна из них уедет домой.

В конце вечера Холостяк остановил свой выбор на Юлии, сказав Лере, что она играет на камеру и ей нужна лишь популярность, а не чувства и любовь.

В то время, когда сестра Яна, узнала об уходе близняшки, она очень расстроилась и о своих чувствах рассказала Дмитрию Черкассову в видео-дневнике.

