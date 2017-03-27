Запорожец насмерть избил старушку ради тысячи гривен

Три старушки стали жертвами налетчика, нападавшего на них в подъездах домов. Рецидивист жестоко избивал бабушек и отбирал у них деньги и ценные вещи. Одна из пострадавших от рук негодяя, скончалась в больнице.

Наркотики отправили в тюрьму

Геннадий родился сорок лет назад в одном из небольших российских городков. В 80-х годах прошлого века его семья переехала в Запорожье.

Презирая родителей-алкоголиков, Геннадий не брал в рот спиртного — его увлекло наркотическое средство под названием марихуана. Он так увлекся курением отравы, что в конце 90-х годов попал под колпак милиции. После того, как Геннадий, мучимый наркотическим похмельем, напал с ножом на человека и отобрал у него деньги, милиция перестала его прикрывать. Отсидев в колонии, мужчина за ум не взялся: еще дважды он попадал за решетку за кражи, грабежи и торговлю наркотиками.

Выйдя в прошлом году на свободу, искать работу Геннадий не стал. Он изобрел нехитрую схему, благодаря которой зарабатывал себе деньги на пропитание и покупку наркотиков. Горожанин присаживался на лавочке остановки общественного транспорта «Ул. Чумаченко» возле отделения почты и наблюдал за пожилыми посетительницами. Теми, кто получал в здании почты пенсию.

Запорожанка Мария Николаевна, невзирая на почтенный возраст, не любила сидеть дома. Любая возможность активно поучаствовать в общественной жизни принималась ею «на ура»: будь то заседание киноклуба «Восхождение» в областной библиотеке или танцы для пожилых людей в парке имени Гагарина. Внучка предлагала Марии Николаевне переоформить получение пенсии на банковскую карточку, но горожанка запротестовала: «Ты же меня лишишь общения с людьми. У меня не так много радостей осталось. Уж лучше я сама буду ходить на почту. Сил пока хватает».

В тот день Мария Николаевна, отстояв очередь, положила в кошелек свыше двух тысяч гривен пенсии. Геннадий, следивший через стекло за бабушкой, даже сумел пересчитать количество купюр.

Ударил старушку кастетом

Выйдя из здания почты, запорожанка зашла в магазин, в котором купила продукты. После чего женщина направилась домой. Она даже представить не могла, что за ней следили. Не обратила внимание Мария Николаевна и на мужчину, который юркнул за ней в подъезд.

Проживая на втором этаже, пенсионерка не пользовалась лифтом, подымаясь пешком к своему жилью. Именно на площадке между этажами Геннадий и напал на 86-летнюю горожанку. Сильный удар сзади в голову свалил пенсионерку на пол (негодяй использовал для удара кастет). Далее Геннадий бил женщину по голове ногами. Впрочем, Мария Николаевна потеряла сознание уже после первого удара. Удостоверившись, что его жертва не окажет сопротивления, налетчик снял с ушей пенсионерки золотые серьги, сорвал цепочку, а также вытащил из редикюля деньги, паспорт, пенсионное удостоверение и удостоверение участника войны.

Обнаружил соседку мужчина, который и вызвал скорую. Мария Николаевна на короткое время пришла в себя в больнице, но спустя несколько часов впала в кому. Как сообщили родственникам врачи, шансов спасти женщину не было — удар налетчика стал фатальным.

Полицейские начали поиск преступника, но сразу задержать подлеца не смогли. Не помог стражам и тот факт, что спустя две недели в Космическом микрорайоне произошло похожее нападение. К счастью, пенсионерка осталась жива, но описать приметы разбойника не смогла. Как и в первый раз, нападение произошло со спины и несчастная запорожанка даже не заметила преступника.

Положить конец кровавым нападениям на пенсионерок помог случай. Внук третьей жертвы Геннадия курил на балконе и видел, что в подъезд за бабушкой зашел подозрительный мужчина.

Вину не признал

29-летний горожанин вышел встретить бабушку на лестничную площадку. Услышав крик на первом этаже, внук бросился по ступенькам вниз. Преступник, отобрав сумочку у пенсионерки, бросился наутек. Но скрыться в этот раз ему не удалось.

Внук пострадавшей горожанки в юности занимался дзюдо и, сумев легко догнать налетчика, опрокинул его на землю и даже немного придушил. Полисменам осталось лишь надеть металлические браслеты на слегка помятого разбойника.

Как рассказала «ВЕРЖЕ» прокурор Запорожской местной прокуратуры №2 Анастасия Фененко, суд признал Геннадия виновным в разбойных нападениях, тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть пострадавшего и грабеже. За эти преступления подсудимый получил максимальное наказание по санкциям этих статей — 15 лет лишения свободы, а также конфискацию всего своего имущества.

Но запорожский “Раскольников” не признал своей вины и подал апелляционную жалобу. Дескать, осудили невиновного. Но безрезультатно: апелляционный суд Запорожской области, прислушавшись к доводам гособвинения, оставил приговор суда первой инстанции в силе.

Геннадий отправился на долгий срок в места, где беззащитные старушки ему уж точно не попадутся.

Валерий БУТЕНКО.