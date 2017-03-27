Запорожская семью потушила опасный пожар на Хортице (ФОТО)

Семья Казамацких заметила разгорающийся пожар на острове Хортица, но не прошла мимо, а потушила огонь.

По информации пресс-службы ГСЧС в Запорожской области, вчера, 26 марта, на склоне остова Хортица возле моста Преображенского возник пожар — горела сухая трава на площади около 100 кв.м.

В это время неравнодушные граждане, которые ехали на автомобиле мимо, остановились и начали тушить пожар.

«Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространялся, — позже рассказал Дмитрий Казамацкий. — Не теряя ни минуты, мы с семьей побежали к месту пожара, и пытались самостоятельно потушить огонь. Я засыпал землей очаги, жена с помощью веток деревьев сбивала пламя, а сын заливал тлеющую траву водой. Но когда мы увидели, что сами потушить пожар не в состоянии, позвонили в «101».

В это время рядом с местом происшествия проезжал заместитель начальника 26-ДПРЧ капитан службы гражданской защиты Сергей Федорченко. Спасатель, во внеслужебное время, помог потушить пожар но не допусти ее распространения на более значительную территорию. А подразделение, отправился на место вызова, вернулся в пожарно-спасательную часть.

Благодаря человеческому неравнодушию семьи Казамацких и решительным действиям спасателя удалось вовремя ликвидировать пожар и сохранить естественный фонд заповедника.