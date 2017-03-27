За смерть 9-х запорожских летчиков и 40-ка десантников генерал Назаров получил 7 лет тюрьмы

За смерть 9-х запорожских летчиков и 40-ка десантников генерал Назаров получил 7...

Генерал Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении военно-транспортного самолета Ил-76 летом 2014 года, в результате чего погибли 49 военнослужащих Вооруженных сил.

Сегодня, 27 марта, Павлоградский суд признал Назарова виновным в служебной халатности, которая повлекла гибель военных. Ввоинского звания Назарова суд не лишил.

Напомним, 14 июня 2014 года был сбит Ил-76 Воздушных сил при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту самолета находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа из Мелитополя. Все они погибли.

2 февраля СБУ опубликовала телефонные разговоры лидера луганских боевиков Плотницкого в связи с крушением украинского самолета.

В конце января прокуратура Днепропетровской области передала в суд обвинительный акт против Плотницкого по делу о крушении борта.