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Кровавая драма: запорожец погиб от удара ножа, защищая мать

От
Valeriy
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Сообщение о конфликте между отцом и сыном в доме в селе Нововасильевка поступило в Бердянский отдел полиции около 19 часов вечера.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, совместный наряд группы реагирования в составе сотрудников полиции охраны и полицейского Бердянского отдела полиции. В доме правоохранители обнаружили труп мужчины с ножевым ранением туловища. Тело направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители установили, что телесные повреждения парню нанес 66-летний отец. Вечером молодой человек вернулся домой с работы и через некоторое время между родителями на почве того, что отец злоупотребляет спиртными напитками возник конфликт.

Мужчина схватил нож и начал угрожать. В ссору вмешался 29-летний сын и вступился за мать. Злоумышленник нанес удар по туловищу потерпевшему. После чего злодей пошел спать.

Мать парня позвонила дочери, которая и вызвала скорую и полицию. Но от полученного повреждения потерпевший скончался.

Полицейские задержали ранее несудимого злоумышленника, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — 2,7 промилле. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По информации пресс-службы ГУ Национальной полиции в Запорожской области, начато расследование по статье 115 УК «умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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