Наркоману из запорожского горотдела полиции за торговлю метамфетамином грозит до 10 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Наркоману из запорожского горотдела полиции за торговлю метамфетамином грозит до 10 лет...

Обвинительный акт в отношении экс-оперативника Мелитопольского горотдела полиции направлен в суд.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области, подсудимого обвиняют по ч.3 статьи 307 УК «Сбыт психотропного вещества, совершенный в крупном размере». Бывшему полицейскому грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в январе этого года оперуполномоченный Мелитопольского отдела полиции попал под колпак сотрудников СБУ и после сбора доказательств, наркоторговца задержали.

Его задержали возле горотдела сразу после продажи метамфетамина дамочке на сумму 14 тысяч гривен. Отрава предназначалась для ее сожителя-наркомана, отбывающих наказание в колонии.

Как выяснилось, полицейский и сам является наркоманом, а во время задержания находился под действием дурмана.