Чиновники Запорожья из окон мэрии наблюдали за «трехногим» троллейбусом (ФОТО)

В Запорожье на проспекте Соборный — как раз напротив здания мэрии — у троллейбуса №8 на ходу отпало колесо. Об этом в соцсети сообщают очевидцы произошедшего.

Запорожцы обвиняют городскую власть, что она уничтожила электротранспорт в Запорожье, расплодив маршрутки, опасные для жизни. Опасны для жизни и древние «представители» трамвайного и троллейбусного хозяйства.

Как сообщают запорожцы, во время ЧП никто не пострадал. Напомним, что сегодня в Запорожье дотла сгорел трамвай http://verge.zp.ua/2017/03/27/в-запорожье-дотла-сгорел-трамвай-и-два/