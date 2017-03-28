В жуткой аварии в центре Запорожья пострадал ребенок (ФОТОРЕПОРТАЖ, ВИДЕО)

Вчера, 27 марта, в Запорожье на перекрестке проспекта Металлургов и ул. Богдана Хмельницкого, в 20:10 произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы аварии.

Читайте также: В Запорожье школьница попала под колеса автомобиля

Бензовоз двигался в сторону центрального проспекта, а водитель внедорожника Mitsubishi Pajero пытался перед ним проскочить, но не успел, им привело к тому, что джип перевернулся на бок.

Как сообщают запорожцы на данном перекрестке две крайние полосы имели направление только налево, где бензовоз по правилам ПДД и начал поворот.

В результате аварии пострадали трое. У 36-летнего мужчины, водителя автомобиля, выявили закрытую-черепно мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб головы. У 20-летней женщины пассажирки этого авто закрытую-черепно мозговую травму, сотрясение головного мозга. Ребенка 5-лет госпитализировали в областную детскую больницу хирургического отделения, где диагностировали закрытую-черепно мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ключицы. Об этом сообщает Анатолий Сидренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».



