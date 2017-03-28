В Запорожский край возвращаются менониты

Похоже, запорожская власть всерьез озадачилась развитием плодоовощеводства в нашем крае.

Между Запорожской облгосадминистрацией и Менонитской ассоциацией экономического развития подписан Меморандум о сотрудничестве по выполнению проекта бизнес-развития плодоовощеводства.

По словам заместителя главы Запорожской облгосадминистрацией Александра Бабанина, проект, рассчитанный до 2021 года, работает на территории четырех областей Украины: Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской.

Компонентами проекта предусмотрено развитие рынка и трудовых ресурсов, улучшение доступа к инвестициям и финансовым возможностям путем создания связей с инвестиционными компаниями, использования инновационного фонда.

Справочно: Украинский проект бизнес-развития плодоовощеводства – это государственно-частное партнерство при содействии Министерства международных дел Канады (Global Affairs Canada) и MEDA. MEDA также сотрудничает с Израильским агентством международного сотрудничества в целях развития, которое оказывает техническую помощь по плодоовощеводству.