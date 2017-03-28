В запорожском райцентре мужчина погиб из-за угарного газа

В Приморске в частном жилом доме произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Во время тушения пожара в доме было обнаружено тело хозяина квартиры, без каких либо признаков жизни. По прибытию медиков выяснилось, что пострадавший оказался 56-летний мужчина. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

Позже пожарным стало известно, что погибший вел аморальный образ жизни. Вероятно, он заснул с не затушенным окурком, из-за которого и произошло возгорание.