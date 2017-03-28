В Запорожье начнут выпуск трамваев

Запорожский мэр Буряк обещает наладить выпуск самодельных трамваев: до конца 2017 года 4 трамвая, собранные на базе КП «Запорожэлектротранс», побегут по рельсам, а первый из них, покинет трампарк уже в первой половине мая.

По словам горголовы Запорожья Владимира Буряка, проведя ревизию технических средств, которые находились в распоряжение «Запорожэлектротранса», было принято решение собирать ходовые пары трамвая дома (они стоят очень дорого), а корпус и комплектацию к нему закупать в Чехии.

«У нас есть площади для сборки трамвая, есть возможность выпускать и собирать транспорт, у нас есть специалисты и мощности. И мы будем выпускать запорожские трамваи современного вида с низким входом для людей с ограниченными возможностями», — заявил Владимир Буряк.

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Новый трамвай чешского или днепровского производства стоит 16-18 миллионов гривен. Поэтому запуск трамвая местного производства должен существенно сэкономить средства города.

«Мы успешно прошли экспертную оценку в Минфине, город Запорожье участвует в программе по сотрудничеству с Европейским инвестиционным банком. Я думаю, механизм получения очень низкого кредита от них с процентной ставкой 1,38% и мы должны получить, я в это верю, 15 миллионов евро для закупки новых трамваев, троллейбусов и автобусов», — сообщил городской голова.

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По словам мэра, город сейчас работает по двум направления в плане обновления подвижного состава: на базе «Запорожэлектротранса» собирать свой запорожский трамвай и, тем самым, менять давно изношенный общественный транспорт, а с помощью Европейского инвестиционного банка закупать новые трамваи и троллейбусы.