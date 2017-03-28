В Запорожье повесился ветеран АТО

В запорожском парке Победы во вторник рано утром люди обнаружили тело мужчины с петлей на шее.

Как оказалось, погибший — оператор телекомпании «Запорожье» и ветеран АТО Михаил Биченко. В карманах мужчины лежал паспорт и удостоверение участника боевых действий.

Накануне смерти Михаил был на работе и ничего не предвещало беды. Все его знали, как спокойного уравновешенного человека. Поздно вечером он еще заходил в соцсети. Но утром его не стало.

Причина, толкнувшая 35-летнего мужчину на самоубийство, неизвестна. Никаких предсмертных записей не обнаружено. Полиция проверяет все версии печального происшествия.

Редакция «Верже» выражает соболезнования родственникам Михаила…