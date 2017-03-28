В Запорожье стоимость жилья упала на 18%

Стало известно, что стоимость квартир в запорожских новостройках, за последние 10 месяцев, упала на 18,6% в гривневом эквиваленте. Об этом сообщает аналитический центр Krysha.ua.

Ситуация на вторичном рынке не так однозначна: в некоторых районах города квартиры стали дешевле почти на 20%, но в других наоборот, наблюдается значительный рост стоимости жилья.

Первичный рынок недвижимости в Запорожье на сегодня находится на пике развития. С мая 2016 года года общая стоимость нового жилья упала на 18,6%. В то же время интерес со стороны жителей к новым застройкам практически не снижается.

Если говорит об общем спросе на покупку жилья, то за последний год четко прослеживаются сезонные колебания. Наименьший спрос наблюдается в мае-июне года, наибольший – в марте.