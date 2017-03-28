Жителю Запорожской области поезд отрезал ногу

Как стало известно «Верже» от Анатолия Сидоренко, главы Независимого профсоюза работников «скорой помощи», в Вольнянске возле железнодорожного вокзала на 1104 км 31-летнего мужчину сбил поезд Мариуполь-Львов.

Пострадавшего сразу госпитализировали в Вольнянскую центральную районную больницу. Медики диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, шок и травматическую ампутацию правой стопы.

Увы, спасти мужчину не удалось — спустя два часа он умер в реанимационном отделении от полученных телесных повреждений.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия — ведется расследование по ч.3 статьи 276 УК «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта».