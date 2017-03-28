Запорожанка “выиграла” авто и отдала аферистам 16 тысяч

Уже умудренную опытом даму провели жулики, убедив смс-сообщением, что она выиграла в лотерею автомобиль и убедили перечислить им 16 тысяч гривен.

Во время опроса в полиции 34-летняя дама рассказала, что днем ей на мобильный телефон поступило «счастливое» сообщение о том, что она выиграла автомобиль «KIA Ceed».

Также был указан контактный номер телефона, куда нужно обратиться за более подробной информацией. Она позвонила и ей поведали, что для получения авто, необходимо оплатить комиссионные якобы за транспортировку автомобиля и его страхование.

Запорожанка была от счастья как в бреду, и через терминал перечислила около 16 тысяч гривен, но “выигрыша” так и не дождалась. Когда она поняла, что ее обманули — обратилась за помощью в полицию.