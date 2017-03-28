Запорожский школьник, защищая маму, пырнул ножом пьяного отчима

Пока что подростку вменяют в вину покушение на убийство, но статью могут изменить после проведения расследования и экспертиз.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, в Бердянский отдел полиции поступило сообщение из больницы: к ним с ножевыми ранениями доставлен 42-летний горожанин.

В ходе опроса свидетелей и очевидцев происшествия, выяснилось, что к совершению уголовного правонарушения причастен 16-летний пасынок потерпевшего. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Выяснилось, что потерпевший часто выпивал, ссорился со своей женой и сыном женщины, который становился на защиту своей матери. Пострадавший даже бил обоих. Но во время последней ссоры парень схватил нож и несколько раз ударил отчима.